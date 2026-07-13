Özgür’ün kirli planı

Buğra Kardan İstanbul

Yargının mutlak butlan kararının ardından CHP’de gücü kırılan hırsızlık, yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu ve rüşvet şüphelisi Özgür Özel’in üç ayaklı planı devrede. Bu planlardan ilki toplumu germeye, sokağı kaşımaya çalışarak peş peşe patlak veren skandalları perdelemek; ikincisi mağduru oynayarak, yargıyı yıpratarak, hukuksuzluk algısı oluşturarak büyük davaları baltalamak; üçüncüsü ise partiyi parçalayarak, tabanı bölerek muhalefeti dizayn etmek. 19 Mart’tan bu yana karşı karşıya kalınan olaylar, ikilinin üç sinsi taktiği kararlılıkla uyguladığını ortaya koyuyor. Öyle ki korsan Genel Başkan Özgür Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin mutlak butlan kararı sonrası provokasyonlara imza atarak halkı polisle karşı karşıya getirdi.

FETÖ GİBİ VAZGEÇMEYECEKLER

İmamoğlu ise İBB’ye yönelik yolsuzluk davasının 64’üncü duruşmasında “Bu iddianameyi yazanları yargılayacağım” çığlığı atarak, hakime bağırıp çağırarak, disiplini bozduğu için mahkeme salonundan çıkarılınca da “Savunma hakkım engelleniyor” tantanası kopararak yargıyı hedef aldı. Hukukçu, hakim eskileri de İmamoğlu’nun diline sarıldı. 28 Şubat döneminde Genelkurmay’ın brifing toplantısına katılan ve Abdullah Öcalan’ı yargılayan Turgut Okyay, “İmamoğlu savunmasını özgürce yapmalı” diyecek kadar ileri gitti. Geçmişte Ankara Baro Başkanı olarak görev yapan eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav da şaibeli kurultayı mutlak butlan sayan mahkemeyi topa tuttu, Yargıtay’a kararın bozulması talimatını verecek kadar hadsizleşti. Özel ve ekibi, partiyi karıştırmak için her yolu denedi. Genel Merkez’de başlayan kaosu Meclis’e taşıyan; izinsiz Grup Toplantısı yapan; kürsü işgaline giden Özel, başarılı olamayacağını anlayınca yeni parti projesini uygulamaya koydu. CHP’yi bölme, parçalama amaçlı projeye 110 milletvekilini ve onlarca belediye başkanını alet etmekten çekinmedi. İmamoğlu-Özel ikilisinin sinsi oyunları bir bir bozulurken kamuoyundan, “Şer odaklarının piyonları ne yaparsa yapsınlar yolsuzlukları gizleyemezler” sesi yükseldi.

SAYAN: UYANIK OLMAK GEREK

Akit’e konuşan eski CHP’li Savcı Sayan ise, şunları söyledi: “19 Mart’tan bu yana sahnelenen tiyatroları görüyoruz. Özel’in tahrik, ülkeyi karıştırma denemelerine şahit oluyoruz. İmamoğlu’nun da. Yine İmamoğlu’nun mahkemede şov yapma, yargıyı yıpratma girişimlerine tanık oluyoruz. B ikisi bir başına değil. ‘Ülkede hukuk yok’ algısını yaymak için didinen çok. Özel ve İmamoğlu’nun hilelerinin temelinde kaçma, kurtulma kaygısı var. Ülkenin, devletin yeni bir FETÖ projesiyle karşı karşıya olduğu ortadadır. Özel ve İmamoğlu’nun taktikleri tanıdıktır, FETÖ’yle aynıdır. Gelinen aşamada bu tehlikeli projeyi topluma iyi anlatmak gerekmektedir. Yeni bir 15 Temmuz olmaması için dikkatle ilerlenmelidir. Tüm darbelere karşı tetikte olunmalıdır. Hedef Türkiye, Erdoğan’dır. Vaktiyle Kılıçdaroğlu’nu kullananlar, şu anda da Özel ve İmamoğlu’nu parmaklarında oynatmaktadırlar. Halk TV eski Samanyolu TV olmuştur. 24 saat propaganda yapmaktadır. FETÖ hâlen diridir. En nihayetinde FETÖ de onun stratejileriyle yürüyenler de muvaffak olamayacaktır. 15 Temmuz örneğinden ibret alınmalıdır. Şeytanın kardeşleri boş durmamaktadır. Ancak Allah’ın da planı vardır. Halkın vicdanını, milletin ferasetini de bir yere koymamak gerekmektedir. Kamufle olmuş düşman çok. Rabbim yardımcımız olsun.”

DEMİR: BU MÜHENDİSLİK TUTMAZ

Emekli Savcı Mehmet Demir de şunları dile getirdi: “İmamoğlu ve Özel’in derdi skandalları saklamaktır. Çıkan arbedeler, provokasyonlar bu nedenlidir. Bu ikisi ithamlara cevap vermekten kaçıyor. Gayeleri mağduru oynayarak sorgudan kurtulmaktır. Psikolojide buna ‘saman adam savunması’ adı verilmektedir. Bu ikili toplumun bir bölümünü manipüle etmeye uğraşıyorlar. Bu ikisi, davalar için ‘İktidarın, yargının baskısı’ diyor. Yargıdan kaçmak, cezadan kurtulmak için her hileye başvuruyor. Normalde sanığın susma hakkı vardır. Susma hakkı, ithamları ret manasına gelmektedir. Ancak İmamoğlu ve Özel’in durumu böyle değildir. Hem yolsuzluk hem mutlak butlan davasında pek çok delil mevcuttur. Bizim yargımız ispat üzerine çalışmaktadır. Suçunu ispat ettiğimiz sanığın ne dediğinin önemi yoktur. O, dilediği kadar yalan söyleyebilir. Bu mühim değildir. Mühim olan belgeler, raporlar, görüntülerdir. Hakimle tartışmanın, mahkemeyi oyalamanın kıymetinin olmadığı aşikardır. CHP’ye ve tabanına sırt dayamanın, siyasi mühendisliğe soyunarak işin içinden çıkmanın mümkün olmadığı, boşa kürek çekmek olduğu ise şüphesizdir.”