Özgürlük havarisi Batı neredesin!

Putin, 15 bin askerini soktuğu Donbass’ta işgale başlarken, Batı göstermelik yaptırımlarla yaşananlara göz yumuyor. Kremlin’in yayılımcı politikası karşısında, ABD Başkan’ı Biden’ın Rusya’nın borçlarına yönelik yumuşak yaptırımı, Almanya’nın Rus gazını taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulacağını ilan etmesi ve AB ülkelerinin askeri destek yerine Ukrayna’ya iki taksit halinde kredi destek paketi açıklaması, işgale göz yummak olarak yorumlandı.

Komedyenin dağlarına kar yağdı

Müslüman ülkeleri peşi sıra işgal eden Haçlı Batı’nın, Rusya karşısında ‘kâğıttan kaplana’ dönüştüğünü belirten uzmanlar, komedyen bir lider olan Zelensky’nin ABD ve Avrupa’ya güvenmenin bedelini ağır ödediğini söylediler. Akit’e konuşan İbn Haldun Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Serdar Demirel, şunları dile getirdi: “Batı’nın çifte standart tutumu yeni yaşanan bir olay değil. Daha zayıf gördüğü Irak, Afganistan, Libya, Suriye gibi ülkelere anında müdahale edebiliyor. Fakat karşısında güçlü bir yapı oluca, savaşacak ve kendilerine zarar verecek, hele hele bu da nükleer bir güç ise orada kendini tehlikeye atmıyor. Maşayla tutmaya çalışıyor. Batı, Rusya’yı daha önce nasıl Afganistan’a çektiyse, orada bütün enerjisini toprağa verdiyse, burada da onları uzun süreli bir savaşın içine çekmeye çalışıyor. Rusya’yı zayıflatmak ve kontrol edilebilir bir pozisyonda tutmak istiyorlar. Bu sefer kurban olarak Ukrayna seçilmiş gözükmektedir. Batı’nın ‘demokrasi havariliği’ gücü görene ve çıkarlarıyla çatışmayana kadardır.”

Savaştan korkuyorlar

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin de şunları ifade etti: “Daha önce Kırım işgalinde de Gürcistan’ın ikiye bölünmesinde de benzer durumlar oldu. Tüm bu yaşananlara cılız tepki gösteren Batı, şimdilik ekonomik ve diplomatik yaptırımlarla Rusya’yı, Ukrayna’nın doğusunda tutmaya çalışıyor. Çünkü, krizin bir Rusya-Avrupa krizine dönüşmesinden korkuyorlar. Tabii Ukrayna bir nevi günah keçisine dönmüş durumda. Rusya’nın Doğu Avrupa’ya yayılmasının önünde bir nevi tampon olarak kullanılıyor. Batı’nın gösterdiği cılız tepki tüm bu olan bitene karşı göz yumacağını gösteriyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi de Batı’yı rahatsız etmez. Çünkü savaş durumunda; ekonomik ve iç kamuoyunda sıkıntılara düşeceğini biliyorlar.”