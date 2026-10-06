  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TFF Başkanlık Koltuğu Mesut Özil'e: İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa ihtimali... Olay gelişme Uzman isim anlattı: Altın neden düşüyor? Tüm Sırbistan ayağa kalktı: Dusan Vlahovic'in derdi hocasıyla Taşımalı eğitimden Hacettepe tıbba uzanan başarı: Gençlerimize de örnek gösterebilecek bir talebe olacağına inanıyorum Salih Tuna'dan olay sözler: Türkiye'nin kuşatıldığını fehmetmesi için geç kalınmıştır ATM'nin açığını keşfetti: Lüks hayatın sonu hapis oldu! Aziz Yıldırım flaş hamle! Fenerbahçe küçük Mbappe'yi alıyor Ülke demir ağlarla öyle değil böyle örülür: Tarihi açılışa saatler kaldı 704 tane ortaya çıktı: Uzmanlardan acele etmeyin uyarısı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Askeri uçak düştü: Onlarca kişi hayatını kaybetti!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Askeri uçak düştü: Onlarca kişi hayatını kaybetti!

Nijerya'da 32 kişiyi taşıyan askeri uçak rutin görev sırasında düştü. Onlarca kişinin öldüğü kaza için Türkiye taziye mesajı yayımladı.

#1
Foto - Askeri uçak düştü: Onlarca kişi hayatını kaybetti!

Nijerya Havacılık Bakanı Festus Keyamo, 25 yolcu ve 7 mürettebatı taşıyan uçağın yerel saatle 09.00 sıralarında rutin bir görev sırasında Ondo eyaletinin Igbokoda bölgesinde düştüğünü açıkladı. Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ehimen Ejodame, ilgili makamlar ve acil durum müdahale ekipleriyle koordinasyon halinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

#2
Foto - Askeri uçak düştü: Onlarca kişi hayatını kaybetti!

CUMHURBAŞKANI TİNUBU, HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkenin Ondo eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin açıklamasına göre Tinubu, olaydan "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) personeline taziyelerini iletti.

#3
Foto - Askeri uçak düştü: Onlarca kişi hayatını kaybetti!

Hava kuvvetleri personelinin ülkenin güvenliğini sağlamak için her gün hayatlarını riske attığını kaydeden Tinubu, bu fedakarlıkların unutulmayacağını ifade etti. Tinubu, kazanın nedeninin belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesi amacıyla kapsamlı soruşturma talimatı verdiğini belirtti. Nijerya Hava Kuvvetlerine ait “ATR-42” tipi askeri uçak, rutin görev kapsamında Benin kentinden Lagos'a giderken Ondo eyaletinin Igbokoda bölgesindeki deniz üssü yakınlarında düştü. Uçakta 25 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu bildirildi.

#4
Foto - Askeri uçak düştü: Onlarca kişi hayatını kaybetti!

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo eyaletinde bugün askeri bir uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, Nijerya'da meydana gelen askeri uçak kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Nijerya’nın Ondo eyaletinde bugün askeri bir uçağın düşmesi sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

#5
Foto - Askeri uçak düştü: Onlarca kişi hayatını kaybetti!

3 GÜNLÜK "ULUSAL YAS" İLAN EDİLDİ Nijerya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin açıklamasına göre Tinubu, kazada hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti. Tinubu, ülke genelindeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi. Askeri uçağın düşmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten Tinubu, "Bu, Silahlı Kuvvetlerimiz ve tüm ulusumuz için acı bir andır. Hava Kuvvetleri personelimiz, Nijerya'nın güvenliğini sağlamak için her gün hayatlarını riske atıyor. Fedakarlıkları asla unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu davasında avukatların tavrı duruşmayı gerdi! Mahkeme Başkanı: Komutanım girin, alın
Gündem

İmamoğlu davasında avukatların tavrı duruşmayı gerdi! Mahkeme Başkanı: Komutanım girin, alın

“Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasının ikinci duruşmasında tansiyon yükseldi. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu’nun söz ta..
O hakim balya balya parayla fotoğraf bile çektirmiş! İşte rüşvetin belgesi
Gündem

O hakim balya balya parayla fotoğraf bile çektirmiş! İşte rüşvetin belgesi

İstanbul’daki bazı dava ve soruşturmalara menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarıyla yürütülen soruşturmada dikkat çeken görüntüler..
BAE'den İsrail'e Suriye tepkisi
Dünya

BAE'den İsrail'e Suriye tepkisi

Birleşik Arap Emirlikleri, kandan beslenen terör devleti İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerini kınadı.

Umut Nayir’den üzen haber
Spor

Umut Nayir’den üzen haber

Süper Lig devi Trabzonspor, Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu.
Türkiye Suudi Arabistan'la birlikte savaşa mı giriyor? Gündeme bomba gibi düşen açıklama
Dünya

Türkiye Suudi Arabistan'la birlikte savaşa mı giriyor? Gündeme bomba gibi düşen açıklama

Son günlerde Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar alevlendi. Karşılıklı saldırılar devam ederken Türkiye, Pakistan ve Suudi Ara..
14 askerin öldüğü tatbikat sonrası kritik gelişme! 5 üst düzey askeri yetkili gözaltında
Dünya

14 askerin öldüğü tatbikat sonrası kritik gelişme! 5 üst düzey askeri yetkili gözaltında

Kazakistan’da 'Hazar Korganı-2026' tatbikatında 14 askerin hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmada 5 üst düzey askeri yetkili..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23