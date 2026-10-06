Askeri uçak düştü: Onlarca kişi hayatını kaybetti!

3 GÜNLÜK "ULUSAL YAS" İLAN EDİLDİ Nijerya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin açıklamasına göre Tinubu, kazada hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti. Tinubu, ülke genelindeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi. Askeri uçağın düşmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten Tinubu, "Bu, Silahlı Kuvvetlerimiz ve tüm ulusumuz için acı bir andır. Hava Kuvvetleri personelimiz, Nijerya'nın güvenliğini sağlamak için her gün hayatlarını riske atıyor. Fedakarlıkları asla unutulmayacak." ifadelerini kullandı.