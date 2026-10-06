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Sağlık
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Uzmanlar açıkladı! İşte damarları tıkayan asıl tehlike

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Uzmanlar açıkladı! İşte damarları tıkayan asıl tehlike

Modern dünyanın koşuşturmacası ve stresi kalp sağlığını da olumsuz etkileyen başlıca unsurlardan bir tanesi oldu.

#1
Foto - Uzmanlar açıkladı! İşte damarları tıkayan asıl tehlike

Kardiyolog uzmanları, damar sağlığını korumak isteyenlerin yedikleri ve içtikleri besinlere dikkat etmeleri gerektiğini önceliyi tedaviler ile ciddi sorunların önüne geçilebileceği uyarısında bulundu.

#2
Foto - Uzmanlar açıkladı! İşte damarları tıkayan asıl tehlike

Kardiyolog uzmanı Dr. Sirisha Vadali, sağlıklı damarların temelinde düzenli egzersizler ve dengeli beslenmenin bulunduğunu belirtti.

#3
Foto - Uzmanlar açıkladı! İşte damarları tıkayan asıl tehlike

Atardamarların iç duvarlarında kolesterol ve diğer maddelerden oluşan plakların birikmesiyle ortaya çıkan aterosklerozun ilerleyen süreklerde damar daralmasına ve kan akışının bozulmasına yol açan bir durum.

#4
Foto - Uzmanlar açıkladı! İşte damarları tıkayan asıl tehlike

KALP KRİZİ VE İNME GİBİ CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİYOR İnme, kalp krizi gibi ciddi sorunlara yol açan kolesterol dengeli beslenme, yeterli uyku ve sigaradan uzak durmanın damar sağlığı açsından temel alışkanlık olduğu vurgulandı.

#5
Foto - Uzmanlar açıkladı! İşte damarları tıkayan asıl tehlike

ÇAYA ATILAN İLAVE ŞEKERE DİKKAT Kalp sağlığı için yediklerimiz kadar içtiklerimize de dikkat etmemiz gerekirken şeker ilave edilmiş çay da kolesterol bakımından riskli.

#6
Foto - Uzmanlar açıkladı! İşte damarları tıkayan asıl tehlike

Düzenli olarak yüksek şeker tüketiminin doğrudan “damar tıkanıklığına yol açabileceği” şeklinde değerlendirilme yapılmaması gerektiği, kilo artışı, tip2 diyabet, yüksek trigliserit, insülin direnci ve kronik inflamasyon gibi damar hastalıklarıyla bağlantılı risk faktörlerini arttırabilir.

#7
Foto - Uzmanlar açıkladı! İşte damarları tıkayan asıl tehlike

Kardiyolog uzmanı Dr. Vadali şekerin düzenli tüketilmesi halinde ciddi kalp-damar hastalıklarına neden olurken kola ve benzeri içecekler, enerji içecekleri, aromalı kahveler ve meyve suları da yüksek miktarda şeker içeriyor.

#8
Foto - Uzmanlar açıkladı! İşte damarları tıkayan asıl tehlike

Çayı şekersiz tüketmek günlük içecek alışkanlığını değiştirmek isteyenler için uygun bir alternatif oluyor.

#9
Foto - Uzmanlar açıkladı! İşte damarları tıkayan asıl tehlike

DÜZENLİ KONTROLLER ŞART Damar sertliği ve plak oluşumu da uzun süre belirti vermeden ilerlerken özellikle risk faktörleri bulunan kişilerin düzenli kontrolden geçmesi gerekiyor.

#10
Foto - Uzmanlar açıkladı! İşte damarları tıkayan asıl tehlike

Kan şekeri takibi, kan basıncı, kolesterol değerlerinin takip edilmesi, kalp- damar sağlığı açısından önemli olduğuna değinen uzmanlar ailede yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı öyküsü bulunan kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

#11
Foto - Uzmanlar açıkladı! İşte damarları tıkayan asıl tehlike

DENGELİ BESLENME KALP SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ Damar sağlığını korumak için bazı besinleri düzenli olarak tüketmek gerektiğini belirten uzmanlar, tam tahıllı gıdalar, baklagiller, sebze ve meyveler bakımından zengin besinler tüketilmesi gerekiyor.

#12
Foto - Uzmanlar açıkladı! İşte damarları tıkayan asıl tehlike

Aşırı yüksek şekerli gıdaların tüketilmemesi gerektiğini belirten Dr. Vadali, düzenli hareket etmek, yeterli uyku ve sigara tüketimini azaltmak gerektiğine değinerek, düzenli kolesterol ve tansiyon takibinin önemli olduğunu vurguladı.

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