Özgür Özel’e, hiç beklemediği yerden tokat! O sıvışmayı bakın nasıl yerden yere vurdu

Cumhuriyet gazetesinin marjinal kalemi Zülal Kalkandelen, bu defa CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i topa tuttu. Özel’in, 1 Mayıs gösterilerinden deyim yerindeyse sıvışmasını eleştiren Kalkandelen, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

“22 yıllık bir iktidara karşı, en doğal hak olan 1 Mayıs kutlamasının (…) sönük geçmesinin sorumlusu, “Taksim’e yürüyoruz” sözünün sorumluluğunu almayan siyasetçiler ve Tertip Komitesi’ndeki sendikalar ile demokratik toplum örgütleridir.

Tertip Komitesi’nde olmadıklarını, sendikaların aldığı karara uyduklarını söyleyen Özel, şimdi de o barikatı ilk genel seçimde aşacağını vaat ediyor. Merak ediyorum, CHP, iktidarın Taksim’e çıkışı tüm gücüyle engelleyeceğini hesaba katmadan mı “Hedef Taksim Meydanı” çağrısı yaptı? O zaman daha baştan sendikalar ne derse ona uyacaklarını belirtip bu iddiayı ortaya koymamaları gerekirdi. (…)”



ÖNE ÇIKAN VİDEO