  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Süper Lig devinden beklenmedik Salah kararı geldi: Muhammed Salah çılgınlığı dağlara taşlara Masada konuşuyorlar havada kalıyor! Barış Kurulu'nun Gazze planı ortaya çıktı Gözler Türkiye-Fransa karşılaşmasında! Kocaeli Stadyumu dev maça hazır Çocukken yapılan bu alışkanlık endişe verici: Beyni değiştiriyor... Hastalıklara neden oluyor! Orta saha için şart: Beşiktaş Joe Willock'tan vazgeçmiyor! İşte Kartal'ın transfer planı Şii milislerden Türkiye şartı: Irak lideri dünyaya duyurdu Uzmanından uyarı geldi: Sakın alışkanlıklarınızı değiştirmeyin Avustralya’nın F-35 hatası ortalığı karıştırdı: Parçalar Çin’in eline geçti Cohen Yanarocak'tan Türkiye itirafı: Endişelenmeliyiz, savaş uçaklarımız havada kalamaz
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Gelin ve bunu yapın! DSÖ sınırını aşıyor dedi: Dr. Duman başka bir formül verdi... Dikkate sakın almayın

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Gelin ve bunu yapın! DSÖ sınırını aşıyor dedi: Dr. Duman başka bir formül verdi... Dikkate sakın almayın

Çok önemi bir uyarı yapan İKÇÜ Endokrinoloji Uzmanı Dr. Mustafa Duman, bu kez DSÖ günlük sınırını aştığını söyledi. Başka bir formül önerdi. Ne söyledi gelin bakalım...

#1
Foto - Gelin ve bunu yapın! DSÖ sınırını aşıyor dedi: Dr. Duman başka bir formül verdi... Dikkate sakın almayın

İKÇÜ Endokrinoloji Uzmanı Dr. Mustafa Duman, tek kutu asitli içeceğin ortalama 33 gram şeker içerdiğini ve bunun DSÖ günlük sınırını aştığını söyledi. Duman, meyve suyu yerine meyvenin kendisinin tüketilmesini ve şekerin dengeli yönetilmesini önerdi. Şunları söyledi...

#2
Foto - Gelin ve bunu yapın! DSÖ sınırını aşıyor dedi: Dr. Duman başka bir formül verdi... Dikkate sakın almayın

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Duman, "Tek bir kutu asitli içecekle bile Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) günlük şeker sınırını aşıyoruz. Şeker tüketimini tamamen hayatımızdan çıkarmak yerine sağlıklı, dengeli ve ölçülü biçimde yönetmeliyiz" dedi.

#3
Foto - Gelin ve bunu yapın! DSÖ sınırını aşıyor dedi: Dr. Duman başka bir formül verdi... Dikkate sakın almayın

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Duman, 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında vatandaşlara beslenme ve şeker tüketimi konularında uyarılarda bulundu. Şeker tüketiminin doğrudan zararlı bir alışkanlık olarak görülmemesi gerektiğini belirten Dr. Duman, miktarın, sıklığın ve tüketilen şekerin türünün esas belirleyici faktör olduğunu ifade etti. Şeker içermediği düşünülen gıdalardan farkında olmadan yüksek miktarda şeker alınabildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Duman, paketli soslar, atıştırmalıklar, asitli ve şekerli içecekler ile aromalı kahvelerin en büyük şeker kaynakları arasında yer aldığını kaydetti.

#4
Foto - Gelin ve bunu yapın! DSÖ sınırını aşıyor dedi: Dr. Duman başka bir formül verdi... Dikkate sakın almayın

Şeker ihtiyacının öncelikle meyveden karşılanması gerektiğine dikkati çeken Dr. Mustafa Duman, meyve suyu tüketiminin olumsuz etkilerine değindi. İki adet portakalı art arda yemenin doygunluk hissi nedeniyle zor olduğunu ancak meyve suyu olarak içildiğinde çok kısa sürede ciddi miktarda şeker alındığını belirten Dr. Duman, "Meyveyi bütün olarak yediğimizde su, vitamin, mineral ve antioksidanların yanı sıra lif de alıyoruz. Lif, şekerin emilimini yavaşlatarak kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlıyor. Oysa meyve suyunu sıktığımızda o kadar şekeri lifinden arındırılmış olarak, tokluk hissi oluşmadan ve çok kısa sürede tüketmiş oluyoruz. Bu nedenle meyveyi tüm olarak tüketmek çok daha faydalıdır" dedi.

#5
Foto - Gelin ve bunu yapın! DSÖ sınırını aşıyor dedi: Dr. Duman başka bir formül verdi... Dikkate sakın almayın

DSÖ'nün günlük kalori ihtiyacının maksimum yüzde 5'inin şekerden gelmesini önerdiğini hatırlatan Dr. Duman, 2000 kalorilik bir beslenme rutininde bu miktarın yaklaşık 25 grama (6-7 çay kaşığı) denk geldiğini belirtti. Piyasadaki kutu içeceklerin tehlikesine dikkati çeken Dr. Duman, "100 mililitrelik bir içecekte ortalama 10 gram şeker bulunuyor. Normal bir kutu içeceğin 330 mililitre olduğu düşünüldüğünde, bir kutuda ortalama 33 gram kadar şeker yer alıyor. Tek bir kutu asitli içecekle bile DSÖ'nün günlük şeker sınırını aşıyoruz. Şeker tüketimini tamamen hayatımızdan çıkarmak yerine sağlıklı, dengeli ve ölçülü biçimde yönetmeliyiz" diye konuştu.İNSÜLİN DİRENCİ ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BAŞLIYORBilinçsiz şeker tüketiminin çocukluk çağından itibaren başladığını kaydeden Dr. Mustafa Duman, çocukların damak zevkini yetişkinlerin şekillendirdiğini vurguladı. Erken yaşta yüksek şekerli gıdalarla beslenen çocukların süt, yumurta ve yoğurt gibi besleyici gıdalara daha az yer ayırdığını belirten Duman, bu durumun yetişkinlik dönemi hastalıklarına zemin hazırladığını ifade etti. İleri yaşlarda görülen Tip 2 diyabetin temelinin çocukluk çağındaki insülin direnciyle atıldığını aktaran Dr. Duman; aşırı şeker tüketiminin karaciğer yağlanması, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları ve kolesterol bozukluklarına yol açabileceği uyarısında bulundu.ETİKET OKUMA UYARISITüketicilerin market alışverişlerinde daha bilinçli davranması gerektiğini ifade eden Endokrinoloji Uzmanı Dr. Mustafa Duman, ürün ambalajlarının ön yüzündeki yanıltıcı ifadelere karşı vatandaşları uyardı. Ürünlerin üzerinde fit, sağlıklı, doğal veya meyveli yazmasının o ürünün şekersiz olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Dr. Duman, şöyle devam etti:"Vatandaşlarımızın markete girdiklerinde ürünlerin sadece ön yüzüne değil, arka kısmındaki içindekiler etiketine de bakmayı öğrenmesi gerekiyor. İçindekiler kısmında glikoz şurubu, fruktoz şurubu, maltodekstrin, meyve suyu konsantresi gibi ibareler varsa, bu durum üründe ilave şeker olduğunu gösterir. Bilinçli ve sağlıklı tüketim bizim kendi elimizdedir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BM zirvesi öncesi dikkat çeken hamle! Şara vatandaşlarla aynı sandalyeye oturdu
Dünya

BM zirvesi öncesi dikkat çeken hamle! Şara vatandaşlarla aynı sandalyeye oturdu

Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD'nin New York kentine giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara, diplomatik temasla..
FETÖ'cü Enver Altaylı'dan savcıya alçak tehdit! Kozinoğlu soruşturmasında maskesi düştü!
Gündem

FETÖ'cü Enver Altaylı'dan savcıya alçak tehdit! Kozinoğlu soruşturmasında maskesi düştü!

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen derin soruşturmada şü..
Başkan Erdoğan'dan Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizli..
Arkasından konuşuyordu, şimdi arkasından koşturuyor! Cemal Enginyurt Erdoğan'ı canlı izlemek için bakın ne yaptı
Siyaset

Arkasından konuşuyordu, şimdi arkasından koşturuyor! Cemal Enginyurt Erdoğan'ı canlı izlemek için bakın ne yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt, bu kez Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler..
Kozinoğlu'nu Enver Altaylı mı öldürttü?
Gündem

Kozinoğlu'nu Enver Altaylı mı öldürttü?

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara’dan get..
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP'den istifa etti
Gündem

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP'den istifa etti

Mutlak butlan kararından bu yana çift taraflı bir tavır takınarak hem Kemal Kılıçdaroğlu’na hem de Özgür Özel’e mavi boncuk dağıtan Ankara B..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23