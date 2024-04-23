  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fikri Doğan kimdir? 'Mahmut Efendi Hazretleri'nin (k.s.) yanından hiç ayrılmadı'

Almanya ile Çin arasında casus krizi tartışma konusu oldu... Herkes bu iddialarını konuşuyor

Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa'nın yeni lideri hakkında açıklama

Bayraktar TB2 SİHA kararı sonrası Türkiye'ye ayıp eden Ukrayna'yı sattılar! İşte buna 'ilahi adalet' denir

Ebu Ubeyde'den flaş açıklama! 'İsrail dünyayı buna ikna etmeye çalışıyor'

Ermenistan ve Azerbaycan yönetiminin açıklaması: Yeni sınır yolu çizimi ile ilgili radikal bir karar verildi

Çamur medyasının palavrası elinde patladı!

Katar'dan Türkiye çıkışı! "O iddialar yalan, yok böyle bir karar" diyerek duyurdular

Son dakika! İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu

Rusya'dan Türkiye'ye akın...Turistler akın akın gelmeye başladı
Siyaset Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama
Siyaset

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-04-23 22:46:00 - 2024-04-23 22:52:06

TBMM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önümüzdeki günlerde yapacakları görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, anayasa değişikliği konusunda kapıları kapatmadıklarını ancak belirli şartların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile randevusuna yönelikte konuşan Özel, olumlu bir havada geçmesini ve sonuç almayı ümit ettiklerini söyledi.

“Görüşme gündemini buradan ilan etmem Cumhurbaşkanına açık mektup gibi olur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde CHP’nin önceki genel başkanları ile görüşeceğini söyleyen Özgür Özel, "Bu her iki tarafında önem atfettiği bir çalışma ziyareti diyebiliriz. Her ikimizin de gündemleri var, o gündemleri takip edeceğiz görüşmede. Randevuyu talep ettikten sonra netleşirken, görüşmenin içeriğine, devlet geleneklerine uygun, siyasi kültürümüze uygun bir şekilde belki kısa bir ön müzakere yapar arkadaşlar, ardından görüşmeyi gerçekleştiririz. Benim görüşme gündemini buradan ilan etmem Cumhurbaşkanına açık mektup gibi olur” ifadelerine yer verdi.

Anayasa değişikliğine kapılar açık

Anayasa değişikliği hakkında da konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinlemeden kesin bir şey söylemesinin yanlış olacağını dile getirdi. İktidarın anayasaya uyması konusunda gerekli ilerlemeleri görmeleri halinde kendilerinin de müzakere görüşmelerine katkı sağlayacağını söyleyen Özel, herhangi bir erken seçim talebinin seçmene saygısızlık olacağını, yerel seçimlerde bunun talep etmek için oy istemediklerini ve millet istemeden kendilerinin de erken seçim istemeyeceğini söyledi.

İkinci görüşme olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından tekrar bir araya gelip gelmeyeceklerine yönelik sorulan soruyu cevaplayan Özel, "Bu ikili ilişkiler, o toplantıya kimin nasıl geldiğine ve nasıl ayrıldığına, o toplantıdan ayrıldığında o toplantıyı verimli bulup bulmadığına bağlı. Bu iki taraflı bir şey. Siyasette her iki tarafta memnunsa, toplum bundan memnunsa ve toplumun, insanların yüzü gülüyorsa yüz güldürmek siyasetçilerin işi. Ama beyhude bir çabaysa o zaman tekrarlanmaz. Ben tekrarlanacağı ve sonuç alabileceğimiz bir görüşmeyi ümit ediyorum” diye konuştu.

Özgür Özel Filistin’de muhatap bulamadı
Özgür Özel Filistin’de muhatap bulamadı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özgür Özel Filistin’de muhatap bulamadı

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama

Siyaset

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama

Özgür Özel’in o çıkışı Cüneyt Özdemir’i şaşkına çevirdi! Yerden yere vurdu! Kendi kalesine gol attı
Özgür Özel’in o çıkışı Cüneyt Özdemir’i şaşkına çevirdi! Yerden yere vurdu! Kendi kalesine gol attı

Gündem

Özgür Özel’in o çıkışı Cüneyt Özdemir’i şaşkına çevirdi! Yerden yere vurdu! Kendi kalesine gol attı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'le TBMM'de bir araya geldi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'le TBMM'de bir araya geldi

Siyaset

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'le TBMM'de bir araya geldi

Katranı kaynatsan da olmaz ki şeker! İşte Özgür Özel'in imrendiği Necdet Sezer dönemi
Katranı kaynatsan da olmaz ki şeker! İşte Özgür Özel'in imrendiği Necdet Sezer dönemi

Gündem

Katranı kaynatsan da olmaz ki şeker! İşte Özgür Özel'in imrendiği Necdet Sezer dönemi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23