Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te partisinin kapalı grup toplantısının ardından parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Ortak mutabakatlarını açıklayan Özgür Özel, 31 Mart seçim sonuçlarının bir zafer olmadığını söyledi. Özel, "31 Mart bir zafer değildir, çok önemli bir görevdir. Çok büyük bir zafer için görevlendirildik. Bu görev, yapılacak ikinci yüzyılın ilk genel seçimlerini kazanma görevidir. O görev bilinciyle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebinin sorulması üzerine Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyeceklerini söyledi. Yarın uzun bir MYK toplantısı gerçekleştireceklerini belirten Özel, öğleden sonra da parti meclisinin toplanacağını bildirdi.

Cumartesi ve pazar günleri il başkanları ve belediye başkanlarının ayrı ayrı ve birlikte toplanacağını kaydeden Özel, Yılmaz Büyükerşen başkanlığındaki heyetin 5 daimi üyesinin ilk toplantıya katılacağını söyledi. Seçim sonuçlarını değerlendirip, bundan sonrasıyla ilgili yol haritalarını belirleyeceklerini vurgulayan Özel, tüm bu süreçlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları toplantının gündemini oluşturup, randevu talep edeceklerini söyledi.

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Özgür Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Biz, nezaket görüşmesini, bayramda telefonda yaptık. Bu ziyaret Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili olarak, Türkiye ekonomisinin yüzde 80'ine, nüfusunun yüzde 65'ine hizmet veren belediyelerin ve son birlikte girilen seçimin birinci partisinin genel başkanının, son seçimlerin ikinci partisi ama bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş olan ve bir partinin genel başkanı olan Sayın Erdoğan ile yapacağı bir görüşmedir. Nezaket görüşmesi olsa hızla yaparız ama Sayın Erdoğan da 'konuşacağımız konular var' diye ifadede bulunmuş.

Benim de önemli gündemlerim olacak. Öyle kısa bir görüşme için değil, belki gündemleri önceden de müzakere ettiğimiz, uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim sonuçlar alacağımızı düşündüğüm ve bundan sonraki Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz. O yüzden o görüşme için önce parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın her birisinin de son aşamada fikirlerini, önerilerini alarak gideceğim."

Görüşmenin zamanının sorulması üzerine Özel, görüşmenin çok gecikmeyeceğini belirterek, "Önümüzdeki hafta, ondan sonraki... Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre özel kalemler onu hallederler." yanıtını verdi.

"Anayasa meselesinde çerçeveyi millet çizer"

"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa çalışmaları konusunda parti genel başkanları ile temasları olacak. Yaklaşımınız ne olacak?" sorusu üzerine Özel, anayasa meselesinde Numan Kurtulmuş'un çizdiği çerçeveyi kendisi ile tartışmak istediğini söyledi.

Siyasetin nezaketi terk etmemesi gerektiğinin altını çizen Özel, "O yüzden Sayın Kurtulmuş'a her zaman kapımız açık. Gündemi ne olursa olsun. Anayasa meselesinde kendisi ile de siyasi partilerle de paylaşacağımız olmazsa olmaz görüşlerimiz var. Sayın Meclis Başkanı demokratik bir içtüzük konusunda çalışmak istediğini söylemişti. O son derece makuldür. Grup başkanvekillerimizle birlikte değerlendiririz. Anayasa meselesinde çerçeveyi millet çizer. Anayasanın ne şekilde değiştirilebileceğini, nasıl anayasa yapım süreci olabileceğini özel bir gündemle ve titizlikle konuşmak lazım. Bir anda 'anayasa değişiyor, koşun gelen gelsin, gelenle değiştiririm, gelmeyenle değiştirmem' o günler geride kaldı. O çok titizlikle takip edeceğimiz özel gündemimizdir." diye konuştu.

Özel, anayasa değişikliğini gerektirecek konuların bambaşka bir kapsam olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir anayasa değiştirmek istiyorsanız ve yanınızda önemli bir destek arıyorsanız bir kere 'mevcut anayasaya uyuyor musunuz?' diye bakarlar. Mevcut anayasaya uyuyor musun? Mevcut anayasa 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygula' diyor. Uyuyor musun? 'Anayasa Mahkemesi kararları herkes için bağlayıcıdır' diyor. Uyuyor musun? Yargı bağımsızlığından bahsediyor. Bunu sağlıyor musun? Bunlar olursa yani mevcut anayasaya uyuluyorsa daha iyisini yapmak, aksayan bir yer varsa onarmak için müzakere zemini oluşur mu? Oluşur. Mevcut anayasaya uymuyorsanız. Bir zamanlar uyulmuyordu. Sayın Bahçeli, ne dedi? 'Erdoğan uymuyor, uymayacağı da anlaşılıyor ya anayasaya uysun ya anayasayı ona uydurun'. Erdoğan'a göre anayasa yapıldı. Bakın ona da uyulmuyor. O yüzden burada anahtar sözcük, 'sen mevcut anayasaya uyuyor musun?' Bir onu görmek isterler."