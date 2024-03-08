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Gündem Özgür Özel yalanda ısrar ediyor: Alevi olduğu için hakim yapılmadı
Gündem

Özgür Özel yalanda ısrar ediyor: Alevi olduğu için hakim yapılmadı

Yeniakit Publisher
2024-03-08 23:35:00 - 2024-03-08 23:37:30

Gafları ve yalanları ile gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya'dan aday gösterdiği avukatı Hasan Can Güner'in alevi olduğu için hakim yapılmadığını iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, avukatı Hasan Can Güner'i Çanakaya Belediye başkanı olarak aday gösterdi. Parti içinde bu tutum tartışma çıkarırken Özel, Güner'in alevi olduğu için hakim yapılmadığı yalanını ortaya attı.

Habertürk canlı yayınında konuşan Özel, "İlk günden beri söylüyorum. Çankaya'ya ya kadın ya da genç aday koyacağım. Koyduğum adayın bir başarı hikayesi var. Hüseyin Can Güner'i neden aday koyduğumu bundan 5 yıl sonra görünce şaşıracaksınız. Kendisi fakir bir ailenin çocuğu hakimlik sınavından yüksek not aldığı halde CHP'li diye alevi diye elenmiş. Atatürk'ün İsmet İnönü'ye duyduğu güven neyse benim de Hasan Can Güner'e duyduğum güven odur."  dedi.

Hakem ve Savcı alımında siyasi parti üyesi olmama şartı var

Bir partiye üye olanlar hakim olmak istediklerinde üyesi oldukları siyasi partiden istifa ediyorlar. Hüseyin Can Güner de hakimlik için başvurmuş ancak CHP üyeliğinden ayrılmadığı için ataması yapılmadı.

 
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