Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik Beşşar Esed rejiminden kalan para biriminin değiştirildiğini duyurdu. Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırılan Suriye'nin yeni paralarındaki Selçuklu mührüne dikkat çekildi.
Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programın hem gündem belirlemeye hem gündem yorumlamaya devam ediyor.
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranların vazgeçilmezi haline gelen programda Suriye'nin yeni paraları masaya yatıldı.
Programda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından duyurusu yapılan paralardaki Selçuklu mührüne dikkat çekilirken Ümit Özdağ gibi faşistlere de adeta insanlık dersi verildi.