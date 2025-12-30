  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye'de 'çete' pandemisi! İstanbul’daki çifte infazın talimatı İtalya’daki Barış Boyun'dan geldi!

Batı’nın 'medeniyet' masalı çöktü: Avustralya’da Müslümanlara yönelik ırkçı vahşet

Netflix ve Tesla’dan sonra NASA’nın 4 güvenlik zafiyeti buldu NASA'nın açığını Denizli'den yakaladı

İstanbul'da iki tanker acil durum çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova şehitleri için taziye mesajı

Son dakika! CHP'nin kongre davasında sıcak gelişme: Süreç sil baştan!

İran ekonomisinde tarihi çöküş! Halk sokağa döküldü

Öcalan'dan sürenin dolmasına 1 gün kala SDG’ye çağrı: Anlaşmaya uyun!

Türkiye’nin 2025 yılı deprem analizi: 53 bin 262 depremle saatte 6 kez sarsıldık

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki idari soruşturma tamamlandı! Öğrencilerin disiplin cezaları belli oldu
Gündem Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü
Gündem

Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik Beşşar Esed rejiminden kalan para biriminin değiştirildiğini duyurdu. Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırılan Suriye'nin yeni paralarındaki Selçuklu mührüne dikkat çekildi.

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programın hem gündem belirlemeye hem gündem yorumlamaya devam ediyor.

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranların vazgeçilmezi haline gelen programda Suriye'nin yeni paraları masaya yatıldı.

 

Programda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından duyurusu yapılan paralardaki Selçuklu mührüne dikkat çekilirken Ümit Özdağ gibi faşistlere de adeta insanlık dersi verildi.

 

Suriye para birimi nedir? Suriye yeni para birimi
Suriye para birimi nedir? Suriye yeni para birimi

Dünya

Suriye para birimi nedir? Suriye yeni para birimi

Netanyahu'nun ağzından barış kelimesi eksik olmuyor! Dikkat çeken Suriye açıklaması
Netanyahu'nun ağzından barış kelimesi eksik olmuyor! Dikkat çeken Suriye açıklaması

Dünya

Netanyahu'nun ağzından barış kelimesi eksik olmuyor! Dikkat çeken Suriye açıklaması

Esed'in artıklarına nefes aldırmak yok: Suriye ordusu Lazkiye ve Tartus'a konuşlandı
Esed'in artıklarına nefes aldırmak yok: Suriye ordusu Lazkiye ve Tartus'a konuşlandı

Dünya

Esed'in artıklarına nefes aldırmak yok: Suriye ordusu Lazkiye ve Tartus'a konuşlandı

Türkiye ve Suriye arasında yüksek askeri temas
Türkiye ve Suriye arasında yüksek askeri temas

Gündem

Türkiye ve Suriye arasında yüksek askeri temas

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

salim

Osmanlıyı nasıl yıkacaklarını biliyorlardı, ama Selçuklu'yu bilmiyorlar, bizden bir Osmanlı çıkmaz kuruluş kodlarımızda yok, ulus devlet formatı yemişiz, ama eş-Şam dan bir merkezi Halep bir Selçuklu çıkar, yeter ki imparatorluk mirasını kucaklasın, coğrafyadaki müslüman Türk ve Kürtleri doğru kadrolarda görevlendirsin, Arap cumhuriyeti olarak kalırsa diğerlerinden bir farkı kalmaz
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23