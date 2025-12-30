Salıverilen Fatih Altaylı küfürden vazgeçmiş! Artık saygılı paylaşımlara başlamış
"Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan CHP yandaşı Fatih Altaylı salıverilince saygılı paylaşımlara başladı.
Çalışacak kanal bulamayınca Youtuberlık yapmaya başlayan Fatih Altaylı “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan dolayı 22 Haziran’dan bu yana cezaevindeydi.
4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Altaylı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından salıverildi.
Dün tahliye edilen Altaylı, bugün ilk mesajını paylaştı.
OdaTV'nin haberine göre Fatih Altaylı "dostlarına" gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili dostlarım. Tek tek yanıt veremeyeceğim kadar çok sevgi dolu geçmiş olsun mesajlarınızı aldım. Hepinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağolun varolun. İyi ki varsınız. İyi ki çepeçevre sizlerle kuşatılmışım. Hepinize en içten sevgilerimle minnetlerimi iletmek istiyorum.”
