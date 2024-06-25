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Gündem Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu şokta! Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş bir araya geldi
Gündem

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu şokta! Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2024-06-25 21:45:00 -

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun birlik olup koltuktan indirdikleri Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'la bir araya geldi.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ABB Sıhhıye Tesisi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Girişte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, “Bizim partili arkadaşlarımız, yabancı birisi değil. Oturacağız, konuşacağız. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var, onları konuşuruz yani. Bayramlaştık, gayet güzel” dedi.

ABB Başkanı Yavaş ise basın mensuplarına, “Özel bir gündemimiz yok, sadece sayın Genel Başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Ben bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde yemek ikram edelim dedik, hepsi bu” şeklinde konuştu.

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