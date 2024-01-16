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Siyaset Özgür Özel, TBMM’de ‘terörle mücadele’ oturumunda uyukladı!
Siyaset

Özgür Özel, TBMM’de ‘terörle mücadele’ oturumunda uyukladı!

Yeniakit Publisher
2024-01-16 17:16:00 - 2024-01-16 17:16:17
Özgür Özel, TBMM’de ‘terörle mücadele’ oturumunda uyukladı!

PKK/YPG'li teröristlerin Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgemize düzenlediği saldırıya ilişkin toplanan TBMM oturumunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gözlerinin kapalı olduğu görüldü.

PKK/YPG'li teröristlerin Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgemize düzenlediği saldırıya ilişkin toplanan TBMM oturumunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gözlerinin kapalı olduğu görüldü.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis Genel Kurulu'nda, terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumu düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumu açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Bakanlar bilgilendirmede bulundu

Genel Kurul’da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Meclis'te konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Teröre karşı amasız fakatsız karşı durmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise konuşmasında terörle net bir şekilde mücadele mesajı verirken "Terörü kaynağında yok etme stratejisi uyguladık." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise sınır ötesinde terör devleti kurulmasına asla izin verilmeyeceğini yineledi.

Detay dikkat çekti

Yoğun katılımla gerçekleşen özel oturumda bir detay ise gözlerden kaçmadı.

Özgür Özel uyukladı

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştuktan sonra özel oturuma katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Hakan Fidan konuşurken gözlerinin kapalı olduğu görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası kullanıcılar, Özgür Özel'in kritik oturumda uyuyup uyumadığını merak etti.

Kameralara yansıdı

Özgür Özel'in gözlerinin kapalı olduğu anlar ise kameralara yansıdı.

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