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Sosyal Medya Özgür Özel konuşurken Ekrem İmamoğlu koltuğa el koydu
Sosyal Medya

Özgür Özel konuşurken Ekrem İmamoğlu koltuğa el koydu

Yeniakit Publisher
2024-07-09 09:05:00 -

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in '47 yıl sonra büyük bir başarı elde ettik' dediği esnada Ekrem İmamoğlu’nun elini koltuğa koyması dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşma yaparken, Ekrem İmamoğlu'nun durup dururken Özel'in koltuğuna el koyması sosyal medyada dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan bu durum sosyal medyada dikkat çekti. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in '47 yıl sonra büyük bir başarı elde ettik' dediği esnada Ekrem İmamoğlu’nun elini koltuğa koyması dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşma yaparken, Ekrem İmamoğlu'nun durup dururken Özel'in koltuğuna el koyması sosyal medyanın gündemine düştü.

Özel, kendi koltuğunda açıklamalarını yaparken, İmamoğlu'nun aniden sandalyesinden Özel'in koltuğuna elini koyması, "koltuğa el koydu, koltukta gözü var" şeklinde yorumlara neden oldu.

İmamoğlu'nun bu hareketi merak konusu oldu ve çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Sosyal medyada bu durum geniş yankı uyandırdı ve farklı yorumlarla tartışıldı.

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