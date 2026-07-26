  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuveyt'ten İran yalanlaması Kılıçdaroğlu rozet takarken Tekin, sahnedekileri azarladı: Lan, tövbe Ya Rabbi... CHP'den 'figüran' iddialarına sert tepki: "Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz!" Ukrayna İran'a saldırdı! Dışişleri Bakanlığından şiddetli kınama AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Yağış gidiyor, kavurucu sıcaklar geri dönüyor Özel'in ekibi partiyi sarı sitelere düşürdü! Sahibinden satılık CHP il binası "Siz kimin figüranısınız?" Gürsel Tekin'den 'kirli medya' çıkışı “cast ajansından figüran getirildi" yalanına cevap İzmir'de düzensiz göç operasyonu! 22 kişi yakalandı Çerkezköy'de korku dolu anlar! Yolcu treni raydan çıktı Boşanma görüşmesi kanlı bitti! Kayınpeder damadını tüfekle vurdu
Yerel Özgür Efendi'nin ucuzlatmak istediği zehrin son vukuatı! Alkol alıp arkadaşının kafasına sıktı
Yerel

Özgür Efendi'nin ucuzlatmak istediği zehrin son vukuatı! Alkol alıp arkadaşının kafasına sıktı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Özgür Efendi'nin ucuzlatmak istediği zehrin son vukuatı! Alkol alıp arkadaşının kafasına sıktı

CHP'yi bölüp tüm "Ekremcileri" beraberinde götüren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in ucuzlatma vaadiyle oy toplamaya çalıştığı alkol illeti bir can daha aldı. Son olarak Aksaray'da villa bahçesindeki kameriyede arkadaşları ile alkol alan Mustafa Eriş (61), G.U. (38) tarafından tabanca ile başından vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi 6396 Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan villadaki kameriyede Mustafa Eriş ile 1'i kadın 5 kişi alkol almaya başladı. Masada bulunan G.U., Eriş’e tabancayla ateş etti. Başından yaralanan Eriş, kanlar içinde yere yığıldı. Arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Eriş'in yaşamanı yitirdiği belirledi. Eriş'in cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, 2 kişiyi gözaltına alırken, olay yerinden kaçan G.U. ile yanındaki kişi aranıyor.

Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye gönderme: Malı götürmek isteyen CHP’den ayrılsın
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye gönderme: Malı götürmek isteyen CHP’den ayrılsın

Siyaset

Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye gönderme: Malı götürmek isteyen CHP’den ayrılsın

Özel'in ekibi partiyi sarı sitelere düşürdü! Sahibinden satılık CHP il binası
Özel'in ekibi partiyi sarı sitelere düşürdü! Sahibinden satılık CHP il binası

Gündem

Özel'in ekibi partiyi sarı sitelere düşürdü! Sahibinden satılık CHP il binası

CHP'den 'figüran' iddialarına sert tepki: "Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz!"
CHP'den 'figüran' iddialarına sert tepki: "Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz!"

Gündem

CHP'den 'figüran' iddialarına sert tepki: "Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz!"

'Kilolu çıktım' kaprisi CHP’li belediyeye 800 bin liraya patladı
'Kilolu çıktım' kaprisi CHP’li belediyeye 800 bin liraya patladı

Gündem

'Kilolu çıktım' kaprisi CHP’li belediyeye 800 bin liraya patladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23