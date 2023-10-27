Özgür Der siyonist katilleri Taksim'de lanetledi!

İsrail'in Gazzeli Müslümanlara yönelik bombardımanı 21. gününde de sürerken, katil siyonistler İstanbul Taksim'de protesto edildi.

Özgür Der öncülüğünde düzenlenen eylem, Cuma namazının ardından Taksim Camisi'nin önünde yapıldı.

Protestoya katılanlara hitap eden Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, Filistin direnişinin Gazzeli Müslümanların haysiyetli duruşundan dolayı dünyanın gündeminde olduğunu söyledi.

Alpay, “Avrupa Birliği ‘ileri demokrasi, şeffaflık, adalet ve azınlık hakları’ konusunda kriterleri belirliyor ancak başta Almanya, Fransa, İngiltere olmak üzere Netanyahu’nın kanlı kucağını oturmak için sıraya girmiş durumdalar. Bu kirli ilişki Avrupa’nın sömürgecilik tarihi ve Yahudi düşmanlığı ile yakından ilişkilidir. Müslümanların tarihinde ise hiçbir şekilde bu tarz ırkçılık ve nefret kokan düşüncelere rastlanmamıştır. Avrupa kendi sorunlarını Müslümanların arasına taşıyarak Filistin’i işgal etmiş ve işgal rejiminin tesis edilmesini sağlayarak suça en başından beri ortak olmuştur.” dedi.



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'Suça ortak olan Batı rezil olacak'

Kenan Alpay, katliamlara meşru zemin sağlamak için Netanyahu ile bir araya gelen Batılı siyasetçilerin işgal rejimine ekonomik ve askeri desteklerinin insanlık suçu olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

“Filistin’in işgali sürecinde yapıp ettiği zulümler yetmezmiş gibi Batılı ülkeler bugün de sıraya girerek Gazze’deki katliamın meşruluğunu savunmakta ve Siyonistlere askeri ekonomik her türlü desteği sunmaktadır. Bir yandan ise ‘Acaba Filistin direnişi başarılı olur mu?’ benzeri sorularla da direniş bilinci kırılmak isteniyor. Bu direnişi neticesinde biz inanıyoruz ki Allah yolunda cihad edenler aziz ve muzaffer kılınacaktır. Suça ortak olan ABD ve Avrupa ülkeleri ise daha önce Afganistan’da olduğu gibi rezil olacaklardır!”

Türkiye kamuoyunda işgali meşrulaştırmak ve direnişe leke sürmek için bazı siyasetçilerin ifade ettikleri hezeyanlara da değinen Kenan Alpay bu tarz yaklaşımların halkların nezdinden hiçbir karşılığı olmadığını vurgulayarak, “Türkiye’de Gazze’deki katliamlar konusunda bir takım siyasetçiler açıkça katilleri destekliyorlar. Hamas’ın işgali yerle bir eden adımları üzerinden dezenformasyon oluşturulmak isteniyor. Filistin halkına karşı öne sürdüğünüz içi boş argümanlar hiçbir şey ifade etmediği gibi sadece sizin rezil ideolojilerinizin zamanı geldiğinde tarihin çöplüğüne karışacağının kanıtıdır!” ifadelerini kullandı.

'Hamas’tan ne yapması bekleniyor?'

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya da şöyle konuştu:

“İsrail’in yaptığı şeyler yeni değil. Sadece dozunu artırdı. Ama garip olan şey ABD’nin bunak lideri Biden dâhil tüm batılı liderlerin sıraya girip türbe gibi Siyonistleri ziyaret etmesidir. Camiler, hastaneler, okullar, hatta kiliseler bile vuruldu, üç bin çocuk öldü, bunları Hamas mı vurdu? Bunların fotoğraflarını Batı medyasında görmek mümkün değil.

Mescid-i Aksa adım adım Yahudileştirilirken Hamas’tan ne yapması bekleniyor? Hamas’ı bahane edip kilise bile bombalayan İsrail’e batılı liderler adeta tapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da net şekilde söylediği gibi Hamas terörist değil ümmetin namusunu koruyan mücahitler ordusudur. 200 esir için kıyameti koparanlar 2 milyondan fazla esir edilen Gazzeli için sesini çıkarmıyor. Bu katliamlar şunu göstermişti ki Siyonistlerle antlaşma ve siyasi süreçlerle yol almak mümkün değildir. Katliamlar devam ederken Hamas’ı suçlamak ise Siyonizm’i anlamamaktır, ahmaklıktır! Yağma yok, katil İsrail’in suçlarını hafifletmeye çalışan herkes insanlık suçlusudur."