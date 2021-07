Özgür Demirtaş'ın yeni uzmanlık alanı mülteci düşmanlığı

yeniakit.com.tr

Daha çikolata ile doğalgaz kıyaslaması ve Kuzey Kore cehaletiyle gündeme gelen Özgür Demirtaş, bu kez mülteci düşmanlığına başladı.

Ekonomi ile ilgili yorumları bırakan Demirtaş, açlık ve sefaletten kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteciler için sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Mülteci aileler çok zor durumda. Her millet, her ülke, her devlet yardım etmeli. Ancak ilk yapılması gereken şey mültecilerin, mülteci olmasını yaratan koşullara sebep olmamak. İkinci yapılacak şey sınırlardan kontrolsüz geçişi kesinlikle engellemek. Üçüncüsü astronomik sayıda mülteci kabul etmemek.

Dünyanın hiçbir ülkesi 80 milyonluk nüfusa 3-5 milyon insanı mülteci olarak alamaz. Alsa bakamaz. Baksa sorun çıkar. Ekonomik dengeler bozulur. O ülkenin gerçek vatandaşları arasında (ne yaparsanız yapın) işsizlik artar. Kültür uyuşmadığı için halk arasında sürtüşme çıkar. Demografik yapı bozulur…

Elbette her ülke elini taşın altına koymalıdır. 50 bin-100 bin insana 80 milyonluk ülke bakar, belgelenerek gelmiş mültecileri 80 milyonluk ülke idare eder. Ama siz milyonlarca mülteci ile doğru kararlar alamazsınız.

Şimdi gelelim samimiyet testine: Dağdan bayırdan, kontrolsüz bir şekilde, belgesiz bir şekilde, gelen mültecilere ‘bu şekilde ve bu sayıda gelmesinler’ gibi aklı başında yorum yapanlara: ‘Sen Faşistsin vs vs’ diyenlere şu şartı getireceksin: Tamam kardeşim bu büyüklükte ve bu hızda ve bu kontrolsüzlükte gelen mültecilere tepki gösterenlere faşist diyebilirsin ama bir şartla: Evine bir mülteci aile alıp bakacaksın. Şunu desinler konuşanların %90’nı susmak zorunda kalır. Yani ideolojik laf salatasından başka bir şey değil.

Türkiye elbette ki zor durumda olan insanlara baksın. Ama çok daha az sayıda ve ülkeye yararı olacaklara ve eğitimlilere öncelik vererek (mümkün ise)… Yoksa bu ülke yol geçen hanı değil kardeşim. Eğer verdiğimiz vergiler ile bakılan, askerimizin koruduğu sınırlardan elini kolunu sallayarak geçen mülteci sayısını az bulan var ise. Açsın evini, ödesin kendi cebinden parasını ve o kişiler bu ülkede suç işler ise kendisi de sorumlu olsun. Bak bakayım bir kişi o zaman ağzını açıp tabii gelecekler diyebiliyor mu? Uzaktan davulun sesi hoş gelir.

İşin garip yanı ülkede dil-mezhep-köken-cinsiyet ayrımı yapmama konusunda sınıfta kalmış kişiler bu konuda hümanist taklidi yapıyor. Önce sizler ülkede özgürlükçü bir yapı kurun. Kendi vatandaşlarınıza özenilen hayat standartlarını sağlayın. Ondan sonra diğer milyonlara bakalım”