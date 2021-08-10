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Gündem Özgür Demirtaş skandalı savundu! 'Ekşi Sözlük özgürlüğün simgelerindendir'
Gündem

Özgür Demirtaş skandalı savundu! 'Ekşi Sözlük özgürlüğün simgelerindendir'

Özgür Demirtaş, halkı provoke ederek 'ayaklanma' çağrısı yapan Ekşi Sözlük'e destek vererek, sitenin kapanmasını isteyenlere hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 19:13:00 -
Özgür Demirtaş skandalı savundu! 'Ekşi Sözlük özgürlüğün simgelerindendir'

 Yeniakit.com.tr 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özgür Demirtaş, Ekşi Sözlük'ün halkı ayaklanmaya davet etmesine destek vererek, "Fikirler sansürlenemez, Sözlük kapatılamaz. Aksini isteyen, aktrolden bozma faşisttir." dedi.

Halk ayaklanmasına davet!

Açtıkları skandal başlıklarla gündemden düşmeyen Ekşi Sözlük'ün soytarıları, dün halkı ayaklanmaya davet etti. Sitede açılan 'Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor' başlığının altına yüzlerce yorum yapılarak AK Parti iktidarı hedef alındı.

Başlatılan soruşturmada suç unsuru belirlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada infiale sebep olan provakasyonla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan 'halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor' şeklindeki başlıkla, başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.

Aklı selim bütün çevreler, 'halk ayaklanması' çağrısına sert tepki koyarak tek ses oldu: 'Ekşi Sözlük kapatılsın' Buna karşın, twitter hesabından paylaşımda bulunan Özgür Demirtaş ise Ekşi Sözlük'e destek vererek, soytarılara tepki gösterenlere hakaret etti.

'Sözlük kapatılamaz! Aksini isteyen aktrolden bozma faşisttir'

Demirtaş, ilgili paylaşımında şunları söyledi:

"İstiyorsa yazılanların %90’nı hoşuma gitmesin, %90’ı yanlış olsun veya aleyhimde olsun, Ekşi Sözlük ve benzerleri özgürlüğün simgelerindendir. İsteyen istediği hakaretsiz düşüncesini yazar. Fikirler sansürlenemez, Sözlük kapatılamaz. Aksini isteyen, aktrolden bozma faşisttir."

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