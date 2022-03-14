Özgür Demirtaş, Bartu Soral ve Kıraç birbirine girdi

Twitter, iki ekonomist ile bir şarkıcının kavgasıyla çalkalandı. Ekonomist Özgür Demirtaş ile eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Müdürü ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekonomist Bartu Soral arasında benzinden kavga çıktı. Bartu Soral Demirtaş'ın Berat Albayrak'a yolladığı CV meselesini açtı. Özgür Demirtaş da onu partisine şikayet etti. Kavgaya Kıraç da girince ekonomi kavgası magazinle bitti.

Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş ile eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Müdürü ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekonomist Bartu Soral arasında Venezuela ‘benzin’ polemiği ile başlayan kavga sosyal medyanın gündemine oturdu. Bartu Soral, Özgür Demirtaş'ı Amerikancı olmakla ve Berat Albayrak'tan iş istemekle suçladı. Özgür Demirtaş da Soral'ı partisine şikayet etti. Kavgaya şarkıcı Kıraç da dahil olunca ekonomi kavgası magazinselleşti. İşte twitter alemini şaşkına çeviren o kavga:

“Aptalca bir yorum olmuş"

Sosyal medyanın gündemine oturan kavga Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Müdürü Bartu Soral arasında ‘benzin’ polemiği ile başladı. Özgür Demirtaş’ın 2 yıl önce yaptığı “Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir bidon petrol, bir tane damak çikolata bile etmiyor…” yorumuna Bartu Soral “Aptalca bir yorum olmuş. Hesap da yanlış ayrıca.” yanıtını verdi. Bu yanıtla aralarındaki kavga benzin dökülmüşcesine büyüdü.

Lafı Berat Albayrak'a getirdi

Bartu Soral , Özgür Demirtaş'ı AK Parti'nin Berat Albayrak döneminde uyguladığı neo-liberal sistemi desteklemekle itham etti. Özgür Demirtaş'ın o dönemdeki övgü dolu Türkiye ekonomisi twitlerini paylaşan Bartu Soral, lafı Berat Albayrak'a getirdi. Bartu Soral, Demirtaş'ın bu desteğinin sebebinin Berat Albayrak'tan iş istemesi olduğunu iddia etti. Bartu Soral, "Özgür, 21. Yüzyılın bu döneminde dünya değişiyor. Kafan Amerika’nın hegemonyasına takılı kalmış. Bilim adamı olarak tavsiyem olaylara salt Amerikan gözlüğü ile bakma; aptalca oluyor" diye yazınca Özgür Demirtaş 'aptalca' sözüne çıldırdı.

Özgür Demirtaş da Bartu Soral'ı Zafer Partisi'ne şikayet etti. Demirtaş "Zafer Partisine de tavsiyem, bu tipte sağa sola APTAL diyerek hakaret edenler ile yollarını ayırmaları olur" karşılığını verip şunları yazdı:

-Bilim insanı olarak senden tavsiye almayayım sağol. Ben kimseye seni gizli kötülemem. Çıkar göster kanıtını. Bak ben buradan AÇIK yazıyorum zaten seninle ilgili. Zafer Partisine de tavsiyem, bu tipte sağa sola APTAL diyerek hakaret edenler ile yollarını ayırmaları olur. Bu arada onca paragraf yazmışsın, hiçbir yerinde Venezuela’da bir depo benzinin bir çikolata ETMEDİĞİNİ gösterememişsin. O da dikkatimi çekmedi değil. Son olarak EMPERYALİZMİN karşıtı senin savunduğun DİKTATÖRLÜK değildir. Bırak bu iki kutuplu dünyanı. Üçüncüsü ben AMERİKANCI değilim (ABD’yi eleştirdiğim yüzlerce yazı bulabilirsin) ama senin 70’lerden kalma bir RUSÇU olduğun belli. Değiştir kafanı, geliştir kendini… Üslubunuz çok çirkin. Aptal ne demek? Siz nasıl akademisyensiniz?

Bartu Soral, Özgür Demirtaş onu Zafer Partisi'ne şikayet edince karşılığını Berat Albayrak paylaşımı ile verdi. Özgür Demirtaş'ın Berat Albayrak'a CV gönderip iş istediğini belirtip 'Sahi ne oldu iş' diye sordu. Bartu Soral Özgür Demirtaş'ın 2011 yılındaki ekonomiyle ilgili övgü dolu twitlerini paylaştı.

Kim bu Kıraç?

Bartu Soral ile Özgür Demirtaş arasındaki kavga Özgür Demirtaş'ın Soral'ı engellemesi ile noktalandı. Türkiye ekonomi politikaları üzerinden yürüyen kavga bu kez şarkıcı Kıraç'ın dahil olması ile magazinsel bir çizgiye taşındı. Şarkıcı Kıraç "İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder!" diye bir twit attı. Özgür Demirtaş'tan gelen yanıt "Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allahım yarabbim Kim bu Kıraç?" şeklinde oldu.

'Kim bu Kıraç' karşılığı şarkıcıyı çileden çıkardı. Özgür Demirtaş 'gerçekten Kıraç'ı' tanımadığından mı yoksa önemsemediğinden mi bu sözleri yazdı tam anlaşılmadı. Bu lafa sinirlenen Kıraç, Demirtaş'ı kibirli olmakla suçlayıp şu karşılığı verdi:

-Açık söyleyeyim; Ben bıktım bu kibirden ve kendi ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglo Sakson tavırlardan! Kim olmalıyım basit bir soru sormak için kardeşim kim?

Özgür Demirtaş da Kıraç'ın 'kibirli' lafına takıldı. Kıraç'a 'sana ne' diyerek şu karşılığı verdi:

-Arkadaşım: kibir diyorsun, ismi lazım değil diye başlayıp, bunu niye bu kadar insan takip eder diyorsun? Sana ne beni ne kadar insanın takip ettiğinden? Sizi tanımam ve merak etmem sizi takip edenlerin niye ettiğini. İLK yazan sizsiniz. Bırakın beni işinize bakın Allah aşkına.