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Eğitim Özgün Emre Koç'tan tartışılan mesaj: Türkiye birincisi olup tıp seçmek vizyonsuzluk!
Eğitim

Özgün Emre Koç'tan tartışılan mesaj: Türkiye birincisi olup tıp seçmek vizyonsuzluk!

Yeniakit Publisher
2023-08-22 21:03:00 -
Özgün Emre Koç'tan tartışılan mesaj: Türkiye birincisi olup tıp seçmek vizyonsuzluk!

AYT puan türünde Türkiye birincisi olan Mustafa Özcan, Hacettepe Tıp Fakültesi'ne yerleşti.

Mustafa Özcan'ın tercih sonucu Hacettepe Üniversitesi'nin resmi Twitter hesabın yapılan paylaşımla duyuruldu.

"Türkiye birincisi Hacettepe’de" denilen mesajda, "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye birincisi Mustafa Özcan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tercih etti." ifadeleri kullanıldı.

Siyaset Bilimci-Yazar Özgün Emre Koç, Mustafa Özcan'ın Tıp bölümünü tercih etmesini eleştiren bir mesaj paylaştı.

Koç mesajında, "Türkiye birincisi olup tıp seçmek bence kötü rehberlik ve vizyonsuzluk bu zamanda." dedikten sonra şöyle devam etti:

Eğer hekim olmak hayatınızın ideali falan değilse, ki genelde garanticilik nedeniyle tıp seçilir, bu tür olağanüstü başarılar gösteren insanların geleceğe dair çok daha büyük idealleri olmalı. Robotik, yazılım, yapay zekâ, genetik, metalurji, havacılık ve uzay mühendisliği gibi alanlara yönelin.
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