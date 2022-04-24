Özer koltuğu Sena'ya devretti! Coşkumuz, yüz yüze eğitim ısrarının eseri

“Çocuk bayramına sahip dünyanın en güzel ülkesinin en şanslı çocukları olarak tüm dünya çocuklarına sesleniyoruz, katılın sevincimize, dünyamız mutlulukla dolsun, bayramınız kutlu olsun” diyen minik Bakan, bir soru üzerine “Tüm arkadaşlarımın yüz yüze eğitimden memnun olduğu gibi ben de yüz yüze eğitimden memnunum” ifadesini kullandı. Özer de, “Bugün 23 Nisan’ın kutlanması yüz yüze eğitime başlama kararlılığının bir sonucu. Bu kadar coşkulu bir şekilde kutlamayı, ülkemiz, çocuklarımız, öğretmenlerimiz özlemişlerdi” dedi.