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Özelmacıklı: ’’Tapu Takas, yabancılara satışta devrede’’

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, gayrimenkul ile satış bedeli olan nakdin eş anlı olarak el değiştirmesini sağlayan uygulama olan Tapu Takas’ın artık yabancı gerçek kişilere de açıldığını söyledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:22
Özelmacıklı: ’’Tapu Takas, yabancılara satışta devrede’’

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, gayrimenkul ile satış bedeli olan nakdin eş anlı olarak el değiştirmesini sağlayan uygulama olan Tapu Takas’ın artık yabancı gerçek kişilere de açıldığını söyledi.



Tapu Takas’ın artık yabancı gerçek kişilere de açıldığını söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özelmacıklı, ’’Mülkiyet hakkı ve alım satım bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının karşılaştığı olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kurulan sistem artık yabancı gerçek kişilere de açıldı. Bu ödeme sistemi ile yabancı gerçek kişiler de vergi kimlik numaralarını kullanarak güvenli ve hızlı bir şekilde işlem yapabiliyorlar. Taraflar, Takasbank web sitesinden ve mobil uygulamalarından Tapu Takas Sistemi’ne ulaşılarak güvenli bir ortamda gayrimenkullerin alım satım işlemleri gerçekleştirilebiliyorlar" dedi.



’’Tapu Takas Sistemi en güvenli yöntem’’


Günümüzde tapu işlemleri sırasında genellikle nakit paranın tercih edildiğini belirten Özelmacıklı, ’’Sistem sahte para, dolandırıcılık, sayma ve taşıma gibi riskleri aslında bertaraf ediyor. Bloke çek gibi ödeme sistemlerine göre ise çok daha ucuz ve güvenli. Sistemin kullanılması halinde alıcı ve satıcılardan, satış bedeline bakılmaksızın sadece 70 TL ücret tahsil ediliyor. 17 Nisan 2015’den beri sistem sadece 43 işlemde kullanıldı. Bu kullanımın artması gerekiyor’’ şeklinde konuştu.



’’Emlak işletmelerini de kapsamalı’’


Tapu Takas sisteminin etkin kullanılması için emlak işletmelerinin müşterilerini sisteme yönlendirmesi gerektiğini de vurgulayan Özelmacıklı, ’’Daha yaygın ve etkin kullanımı için, Tapu Takas Sistemine, emlak işletmelerinin hizmet bedelinin tahsili de ilave edilmelidir. Böyle bir düzenleme olduğu takdirde, emlak işletmeleri de bu sistemin kullanımı müşterilerine tavsiye edeceklerdir’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:22
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