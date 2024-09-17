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Gündem Özel'den CHP'lileri heyecanlandıran vaat! '1 litre rakı 140 TL olacak'
Gündem

Özel'den CHP'lileri heyecanlandıran vaat! '1 litre rakı 140 TL olacak'

Yeniakit Publisher
2024-09-17 14:04:00 - 2024-09-17 14:07:04
Özel'den CHP'lileri heyecanlandıran vaat! '1 litre rakı 140 TL olacak'

Seküler yaşam felsefesiyle Türkiye’yi çıkmaz sokağa sokmaya çalışan CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel yine bir skandala imza attı. Alkol alışkanlığı her gün can alırken Özel,”Rakının litesi 140 tl olacak” dedi.

Halkın %90’ı müslüman olan bir ülkede ana muhalefet liderinin haram olan içkiyi ucuzlatma vaadi CHP zihniyetini bir kez daha göz önüne serdi

Her fırsatta açlık edebiyatı yapan ve “ya geçim ya seçim” diyerek hükümete seçim çağrısı yapan Özel, bir kez daha suçüstü oldu.

Seküler yaşamın getirdiği alkol alışkanlığı her geçen gün can kayıplarına neden olurken, kendi seçmenini iyi tanıyan CHP’li Özgür Özel, rakı üzerinden ov toplamaya kalktı. Rakıya indirim yapacaklarını söyleyen Özel, "litresi 140 tl olacak" dedi. Özgür Özel'in skandal sözleri, "alkole teşvik ediyor" tepkilerini beraberinde getirdi.

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