Özel üniversiteler kaç para? Özel üniversite ücretleri ne kadar?

Vakıf üniversiteleri yada diğer adıyla özel üniversitelerin fiyatları belli olmaya başladı. YKS sınav sonuçlarının ardından öğrenciler, özel üniversitelerin hangi bölümlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Ücretler genellikle lisans bölümleri için 30.000 - 45.000 TL arasında değişmekte, Tıp fakülteleri ücretleri 90.000 TL - 125.000 TL. civarında, önlisans bölümleri ise 25.000 ile 35.000 TL arasındadır.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2020 girişli)

Burssuz: 108.500 TL

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 2020 - 2021 YENİ KAYIT EĞİTİM ÜCRETLERİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ :72.000 TL

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER: 72.000 TL

HUKUK FAKÜLTESİ: 72.000 TL

İLETİŞİM FAKÜLTESİ: 72.000 TL

İŞLETME FAKÜLTESİ: 72.000 TL

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU: 72.000 TL

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Koç Üniversitesi ücretlerle ilgili sayfasında şu açıklamayı gerçekleştirmiş;

"Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 110.000 TL’dir; Tıp Fakültesi için KDV dâhil 151.250 TL’dir, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 110.000 TL’dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.

Özel üniversitelerin bazıları

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Altınbaş Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Beykoz Üniversitesi

Bezm-i Alem Vakıf ÜniversitesiBiruni Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Fenerbahçe Üniversitesi

Haliç Üniversitesi

Işık Üniversitesi

İbn Haldun Üniversitesi

İstanbul Arel Üniversitesi

İstanbul Atlas Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İstanbul Bilim Üniversitesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

İstanbul Gedik Üniversitesi

İstanbul Kent Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

İstanbul Okan Üniversitesi

İstanbul Rumeli Üniversitesi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

İstanbul Şehir Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstinye Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Mef Üniversitesi

Nişantaşı Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Piri Reis Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Semerkand Bilim Ve Medeniyet Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi