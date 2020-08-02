Özel üniversiteler kaç para? Özel üniversite ücretleri ne kadar?
Özel üniversite fiyatları 2020. Özel üniversite ücretleri YKS tercihlerin başlamasıyla birlikte merak edilen konuların başında gelmekte. ÖSYM 2020 üniversite tercih tarihlerini 6-14 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Üniversite tercihlerinde özel üniversitelerden yana kullanacaklar vakıf üniversiteleri ücretleri, en ucuz özel üniversite fiyatları, hemşirelik Özel Üniversite fiyatları, puansız özel üniversiteler hangileri, özel üniversite Sağlık bölümleri fiyatları, diş hekimliği özel üniversite fiyatları ve puanları, özel üniversite fiyatları 2020, hukuk özel üniversite ücretleri. İşte detaylar…
Vakıf üniversiteleri yada diğer adıyla özel üniversitelerin fiyatları belli olmaya başladı. YKS sınav sonuçlarının ardından öğrenciler, özel üniversitelerin hangi bölümlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Ücretler genellikle lisans bölümleri için 30.000 - 45.000 TL arasında değişmekte, Tıp fakülteleri ücretleri 90.000 TL - 125.000 TL. civarında, önlisans bölümleri ise 25.000 ile 35.000 TL arasındadır.
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Temel Geliştirme Yılı ve Lisans Programları (2020 girişli)
Burssuz: 108.500 TL
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 2020 - 2021 YENİ KAYIT EĞİTİM ÜCRETLERİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ :72.000 TL
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER: 72.000 TL
HUKUK FAKÜLTESİ: 72.000 TL
İLETİŞİM FAKÜLTESİ: 72.000 TL
İŞLETME FAKÜLTESİ: 72.000 TL
İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU: 72.000 TL
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Koç Üniversitesi ücretlerle ilgili sayfasında şu açıklamayı gerçekleştirmiş;
"Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 110.000 TL’dir; Tıp Fakültesi için KDV dâhil 151.250 TL’dir, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 110.000 TL’dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.
Özel üniversitelerin bazıları
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Altınbaş Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Beykoz Üniversitesi
Bezm-i Alem Vakıf ÜniversitesiBiruni Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Fenerbahçe Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Işık Üniversitesi
İbn Haldun Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
İstanbul Atlas Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Bilim Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
İstanbul Gedik Üniversitesi
İstanbul Kent Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İstanbul Şehir Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İstinye Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Mef Üniversitesi
Nişantaşı Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Piri Reis Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Semerkand Bilim Ve Medeniyet Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi