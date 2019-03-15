Özel Ümit’te Tıp Bayramı coşkusu

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Özel Ümit Hastaneleri’nde kutlama programı gerçekleştirildi.

Kutlamaya Özel Ümit Hastanesi doktorlarının yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı. AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hasan Tuç da Tıp Bayramı dolayısıyla Özel Ümit Hastanesi’ni ziyaret ederek doktorlarla görüştü.

Tıp Bayramı dolayısıyla yapılan kutlamada, pasta kesiminin ardından konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Değerli meslektaşlarım, bir hekim olarak, Tıp Bayramı’nda ilk ziyaret ettiğim yer, Özel Ümit Hastanesi oldu, belediyecilikte ekip olmak çok önemlidir, projelerimize baktığımızda insana temas eden projeler yapmışız, ben önce hekim sonra belediye başkanıyım, yaptığımız iş o kadar değerli ki, günümüz hayırlı olsun” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Daha sonra söz alan Özel Ümit Hastanesi Başhekimi Selim Murat Ürer ise tüm doktorların Tıp Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim için çok anlamlı bu günde bizlerle birlikte olan tüm doktor arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnsan sağlığı gibi kutsal bir amaç için gece gündüz demeden çalışan ekip arkadaşlarımın hakkı ödenmez, tekrar teşekkür ediyorum.”