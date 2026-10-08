Özel, Tugay’a da hakaret etti

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Yargının mutlak butlan kararının ardından ikiye böldüğü CHP’den 90 milletvekili aşırarak YP’ye kaçtığını unutan Özgür Özel, kendisinin ve ekibinin yolsuzluklarına katlanamayarak AK Parti’de siyaset yapma kararı alan eski arkadaşlarına ise hakaretler savuruyor.

Kokuşmuşluğu görerek kendisiyle yolunu ayıran Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a söven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı tehdit eden, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na iftira atan Özel, dün de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a hain ve sütü bozuk anlamına gelen ‘bedmaye’ yakıştırmasında bulundu.

CHP’de iken “Sütte leke var, onda yok” diye öve öve bitiremediği Tugay’ı AK Parti’ye geçince kalaylayan Özel’in seviyesizliği tescillendi.

Akıllara ise Özel’in belediye başkanlarına ettiği küfürler, kullandığı galiz cümleler geldi.

Özel, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu yerden yere vurmuştu. İstifayı “Siyasi kapkaç”, “Siyasi yankesicilik” olarak nitelendirmişti. Özel, Çerçioğlu’nu Aydın mitinginde, Çerçioğlu’nun yargılanmaktan korktuğu için istifa ettiği yalanını dillendirmişti.

Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a istifa kararı alma aşamasında “Kocanı boşa ama bize bunu yapma” demişti. Özel, AK Parti’ye geçişinin ardından da Köksal’a tehditte bulunmaktan geri durmamıştı.

Özel, AK Parti’yi tercih eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a WhatsApp’tan “Anladım ki sen hırsızsın”, “Yalaka”, “Karaktersiz p.ç”, “Elime düşeceksin”, “Acırsam namerdim” diye yazmıştı.

Bu çirkin sözler belleklerdeyken Özel, öfkeli olduğu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a evvela “Namert” ve “Bedmaye” ilan etti ardından “Satıp gidenler hain oğlu haindir” yaygarası kopardı.

Özel’in nefret kokan kirli dili tepki uyandırdı.

“AK PARTİ’NİN YÜKSELİŞİ ÖZEL’İ ÇILDIRTIYOR”

Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi: “Yolsuzluklara dayanamayıp AK Parti’ye geçen belediye başkanlarının başlarına gelmeyen kalmıyor. Özel’in bu başkanlara hakaretlerini, küfürlerini, tehditlerini duyuyoruz. Yani Özel’in Mesut Özarslan, Burcu Köksal, Özlem Çerçioğlu ve Cemil Tugay’a ettiği laflar yenir yutulur değil. Bir dönem siyaset yaptığın arkadaşlarını böyle düşmanlaştırmak ne demek? Belli ki Özel, AK Parti ailesinin genişlemesini çekemiyor. CHP’den bir grup arkadaşının, belediye başkanının Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer almasına katlanamıyor.

Özel’in hiddetlenmesi boşuna değil. AK Parti’nin büyümesi, oy oranını artırması, 25 senedir iktidarda olmasına rağmen çekim alanı konumunu koruması, CHP’den kopma YP’nin ise çökmesi Özel’i fena çıldırtıyor. Çok dikkat çekici değil mi, Erdoğan’ın ve AK Parti’nin yükselişi bir Netanyahu’yu bir Özel’i çıldırtıyor. Özgür Özel, nafile uğraşmasın. AK Parti, her ne olursa olsun Türkiye’nin normalidir. Organiktir. Ülkenin her ilinden, toplumun her grubundan oy alır. CHP ve ondan kopma YP ise inorganiktir. Bu, öteden beri böyledir. O nedenle Özel ve ekibi siyaseten iflas etmektedir. O nedenle YP’ye teveccüh olmamaktadır. Darda kalınca Londra’ya gidip ağlayıp sızlayan Özel’den memlekete hayır gelmeyeceği bilinmektedir. Tüm bunlar, CHP’li belediye başkanlarını AK Parti’ye yöneltmektedir.

“Özel zıvanadan çıkmış”

Özel’de tutarsızlık vardır. Cemil Tugay’a verip veriştiriyor ama kendisi, CHP’den ve başka yerlerden milletvekillerini yanına alırken iyiydi! Tabii Özel’de hazımsızlık da hakim. Çünkü Özel, umduğunu bulamadı. Millet, Özel’in boş biri olduğunu idrak etti.”

Avukat Hasan İlter de şunları dile getirdi: “Özgür Özel zıvanadan çıkmış, bırakın ana muhalefet partisi lideri olmayı, bireysel muhalefet dahi yapabilecek durumda olmadığını ortaya koymaktadır. Sığ, kapasitesiz, yetersiz ve yeteneksiz bir profil çizmektedir. Dün ‘Muhterem ve muhteşem’ dediğine bugün küfürler dizmekte, “Namuslu, dürüst ve güvenilir” diyerek kefil olduğuna ateş püskürtmektedir. İşte en önemli örnek Cemil Tugay’dır. Özel’in Tugay’a ettiği hakaretleri yabana atmak mümkün değildir. Özel’in hışmından Özarslan, Köksal ve Çerçioğlu gibi Tugay da almıştır. Ancak Özel’in eylem ve söylemlerine ‘Siyaset’ denmez, ‘Siyasi ahlâkın dibine vurmak’ denir.

Görünen odur ki YP bünyesinde içinde az çok vicdan kırıntıları kalmış pek çok siyasetçi AK Parti çatısı altında toplanmaya devam edecek. Genel Başkan elbisesi üzerine bir türlü oturmayan Özgür Özel de hırsından ve hiddetinden şiddetle çıldırmaya devam edecektir.”