Özel teşvik alan Güneş Enerji paneli üretimi yapacak tesisin temeli atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Proje Bazlı Teşvik Paketinden yararlanarak Eko Temiz Enerji A.Ş. tarafından yaptırılan, "Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi ve Niğde Belediyesi Arıtma tesislerinin Temel Atma Törenine katıldı.

Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmada, son 15 yılda yaşanılan her türlü zorluğa rağmen, Türkiye’nin her alanda kendini yenilemeye, kabuğunu kırmaya devam ettiğini söyledi. 2019 yılını rekorlarla geçireceklerini hatırlatan Dönmez, "Bugünün Türkiye’si artık öyle bir fiske ile yıkılacak bir ülke değil. Türk ekonomisi ihracatta kırdığı rekorlar ve saldırılara karşı gösterdiği dirençle bir tarih yazıyor. Yatırım, üretim ve istihdamda olumlu gelişmeler var. İnşallah bu yıl daha iyi bir performansla ile 2019’u da rekorlar yılı olarak geçireceğiz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, artık yeni bir atılım ve sıçrama döneminde olduklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Amacımız Türkiye’yi ekonomik anlamda üst lige çıkarmak. Bunun yoluysa uygun maliyetli, kaliteli ve sürekli enerji arzından geçiyor. Bu nedenle, enerjide bütün yükün eşit miktarda dağıtıldığı dengeli bir enerji portfoyünün oluşturulması için yerli kaynaklarımızı maksimum oranda kullanmak ve dışa bağımlı olduğumuz kaynaklarda ise yönetilebilir bir duruma gelmek zorundayız. Bu yola çıkarken ’Daha Fazla Yerli, Daha Fazla Yenilenebilir’ dedik. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye’yi model ülke haline getirmek için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları modelini hayata geçirdik. Son iki yılda bu anlamda ciddi mesafe kat ettik. Bunun sonucunda, 2019 Ocak’ta yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimimiz yaklaşık yüzde 60 oranına kadar yükseldi. Hedefimiz bu oranı daha da yükseltmek. Yenilenebilir enerjinin her alanında yatırımlarımızı derinleştirdik. Lisansız güneş enerjisi üretiminde teşviklerimizle üreticilerimize birçok kolaylık sağladık. Alım garantisi, harç, vergi, ruhsat muafiyetleri sağladık. Bunların sonucunda da 2018,’de kurulu gücümüzü tam 4 bin 981 megavata yükselttik. Yine 2018’de kurulu gücümüze tam 4 bin 25 megavat ilave ettik. Bu gücümüzün içerisindeki en büyük payı da yine güneş aldı. 2018’deki sistemimize ilave ettiğimiz 4 bin 25 megavat yüzde 40’dan fazlası güneş kaynaklı. Bunlar bizim için yeterli değil. Çünkü biz daha yeni başlıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye’yi model ülke haline getireceğiz. Sadece yenilenebilir enerji üretiminde değil teknolojilerinde de söz sahibi olmak istiyoruz. Türk mühendis ve işçisinin akıl teri ile ıslattığı fikirler, dünyanın her yerine ’Made In Turkey’ damgalı güneş panelleri ve rüzgar türbinleri ile enerji taşıyacak. Artık enerji politikalarında mümkün olduğunca ithalata yer olmayacak. Bu ve bunun gibi yatırımlarımızla Türkiye, enerji teknolojilerinde merkez ülke konumuna gelecek. Enerji teknolojileri bu anlamda Türk ekonomisinin değişim ve dönüşümünde başat rolü oynayacak."

"Bu yatırım bin 500 kişiye istihdam sağlayacak"

Hem enerji hem de teknoloji bağımlılığını azaltma noktasında ihtiyaç duyulan adımların birer birer atıldığını söyleyen Bakan Dönmez, “Bu güzide tesisimiz, dinamik hale getirdiğimiz yenilenebilir enerji sektörüne dinamizm katacak, benzer vizyoner ve güçlü projelerin de hızla artarak hayata geçmesine cesaret verecektir. Bugün ilk adımı atacağımız bu yatırım bin 500 kişiye istihdam sağlayacak ve beraberinde yan sektörlerde de yeni iş alanlarının oluşmasına imkan verecektir. Yıllık bin megavat üretim kapasitesine sahip. 621 bin metrekare arazi üzerine 125 bin metrekare kapalı alana sahip bu büyük yatırım üretimimize önemli bir katkı sağlayacak. Bu yola, bu ülkenin insanına, kaynağına, enerjisine güvenerek yola çıktığımızı söylemiştik. İnsan gücü, yatırımcısı ve milletimizin desteği bizleri mahcup etmedi, biz de bu yolculukta taş üstüne taş koyarak ilerleyeceğiz ve bize güvenenleri asla mahcup etmeyeceğiz. Türkiye’nin büyümesi için elini taşın altına koyan herkesin destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Milletimize hizmet yolunda hiç durmadan, yılmadan, her türlü engele rağmen bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Törende Bakan Dönmez’e Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergün, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir eşlik etti.