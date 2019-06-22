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(Özel) Tarihi handa şaşkına çeviren olay

İngiltere Kraliçesi II.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:31
(Özel) Tarihi handa şaşkına çeviren olay

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’inde ziyaret ettiği Bursa’daki tarihi Koza Han’da yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Tarihi Hanın bahçesindeki masalardan teker teker ayağa kalkıp çantalarından çıkardıkları enstrümanları çalmaya başlayan müzisyenler vatandaşlara unutulmaz bir sürpriz yaptı.


“Dünya Müzik Günü” münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, Kozahan’da halkla bir araya gelerek, Bursa türkülerini seslendirdi.Bursa Kozahan’da vakit geçiren insanlar bir anda başlayan müzik sesiyle şaşkına döndü. Tarihi hanın bahçesinde vatandaşların arasına karışan Orkestra Şube Müdürlüğü’nün ses ve saz sanatçıları oturdukları yerlerde çantalarından çıkardıkları enstrümanları çalmaya başlayıp daha sonra bir alanda toplandı. Şaşkına dönen vatandaşlar sürpriz konsere büyük ilgi gösterdi.


Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen organizasyonda, Bursa türkülerini seslendiren Orkestra Şube Müdürlüğü ses ve saz sanatçıları, “Bu yılki müzik gününde belediyenin sanatçıları olarak müziğimizi yılın en uzun gününde sokağa taşıyıp halkımızla buluşturduk” dedi.


Yağan yağmura rağmen türkülere eşlik eden vatandaşlar, ”Böyle bir sürprizi beklemiyorduk. Bursa’nın böyle faaliyetlere daha çok ihtiyacı var. Daha uzun sürmesini isterdik” şeklinde konuştu.


Programın ardından Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, “Dünya Müzik Gününüz kutlu olsun” yazılı pankart açtı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:31
  1. sanat
  2. konser

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