  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransa'da yükselen Avrupa'nın en büyük camisinin inşası için yardım kampanyası

Başkentte kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle sarı uyarı

Kimlere seyahat izin belgesi verilmiyor? 65 yaş üstü herkes seyahat izin belgesi alır mı?

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? | 65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvuru

Büyükşehir’le el ele haydi üniversiteye
için kalan
Aktüel

(Özel) Sultanbeyli’de çatı katı alev alev yandı

Sultanbeyli Hamidiye Mahallesinde bulunan 4 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 09:44:26 -
(Özel) Sultanbeyli’de çatı katı alev alev yandı

Sultanbeyli Hamidiye Mahallesinde bulunan 4 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Alev alev yanan çatı katı cep telefonunu kameralarına anbean yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, göre dün sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesinde bulunan 4 katlı binanın çatı katı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan çatı katı korku dolu anlara neden oldu. Alevlerin çatı katında yükselmesiyle çevrede yoğun duman oluştu. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde binanın çatı katı alev alev yandığı görüldü. Çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildiği öğrenildi. Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken bina da maddi hasar meydana geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı