  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(ÖZEL) Şimşeklerin çaktığı o anlar havadan görüntülendi

İstanbul’da gündüz şiddetli gök gürültüsü ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken gece de yağışlar yer yer devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 09:26:08 -
(ÖZEL) Şimşeklerin çaktığı o anlar havadan görüntülendi

İstanbul’da gündüz şiddetli gök gürültüsü ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken gece de yağışlar yer yer devam etti. İstanbul semalarında geceyi gündüze çeviren şimşeklerin görüntüsü ise havadan görüntülendi.



Dün öğle saatlerinden itibaren yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemişti. Gündüz megakentin birçok noktasında yollar göle dönerken şiddetli yağış etkisini akşam da sürdürdü. Gece saatlerinde ise gök gürültüsü duyulurken şimşekler çaktı. Gecenin karanlığını gündüze çeviren şimşekler beraberinde dikkat çeken görüntüler oluşturdu. İstanbul semalarını aydınlatan şimşekler, havadan çekilen görüntülerle saniye saniye kayıt edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı