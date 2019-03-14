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Özel sektörün yurtdışı kredisi azaldı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla 2018 yılsonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 414 milyon dolar azalarak 210,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,5 milyar dolar azalarak 13,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

14 Mart 2019 Perşembe 10:28
Özel sektörün yurtdışı kredisi azaldı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla 2018 yılsonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 414 milyon dolar azalarak 210,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,5 milyar dolar azalarak 13,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ocak dönemi özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu verileri açıklandı. Buna göre; Ocak sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yılsonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 414 milyon dolar azalarak 210,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,5 milyar dolar azalarak 13,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.



Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 763 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 675 milyon dolar artışla 29,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 245 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişim göstermeyerek 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 12 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise önemli bir değişim göstermeyerek 6,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2018 yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,4 milyar dolar azalışla 8,0 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 47 milyon dolar artışla 3,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılsonuna göre 1,0 milyar dolar azalarak 145,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yılsonuna göre 1,7 milyar dolar azalarak 13,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.



Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 210,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 59,6’sının dolar, yüzde 34,7’sinin euro, yüzde 4,3’ünün Türk lirası ve yüzde 1,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 13,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,3’ünün dolar, yüzde 34,1’inin euro ve yüzde 24,2’sinin Türk lirası ve yüzde 0,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.



Sektör dağılımı incelendiğinde, Ocak sonu itibarıyla, 210,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 51,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 13,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 71,6’sını finansal kuruluşların, yüzde 28,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.



Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 63,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:28
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