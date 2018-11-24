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Özel sektöre Sudan'a ekim yapma daveti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Sudan'da yaptığımız ofis açılışının ardından, Türkiye ve Sudan tarafı bir araya gelerek ülkedeki tarım yatırımlarına başlayacak"- "Sudan'a özel sektörü davet edip, toprakları yerinde göstereceğiz. 2019 yılından itibaren bu arazileri Türk girişimcilerin yatırımlarına açmaya başlayacağız"- "Bu kapsamda, traktör, makine, sulama, gübre, ilaç ve tohum firmaları için de fırsatlar oluşacak. Özel sektöre yapılacak kiralama süresi 35 yılla başlatılacak ve 32'şer yıllık sürelerle uzatılabilecek"

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:06
Özel sektöre Sudan'a ekim yapma daveti

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sudan'da yaptığımız ofis açılışının ardından, Türkiye ve Sudan tarafı bir araya gelerek ülkedeki tarım yatırımlarına başlayacak." dedi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın öncülüğünde Sudan'da gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Sudan'dan 99 yıllığına kiralanan tarım arazilerinin işletilmesi için yüzde 80'i Türkiye ve yüzde 20'si Sudan ortaklığıyla kurulan uluslararası şirketin bir şubesini Hartum'da kurduklarını dile getiren Pakdemirli, söz konusu ofiste 12 bin 500 hektarlık arazide kurulacak pilot çiftliğe ilişkin işlemlerin yapılacağını aktardı.

Pakdemirli, ofisin açılışının ardından, Türkiye ve Sudan tarafının bir araya gelerek yatırımlara başlayacaklarına işaret ederek, "Oradaki altyapı ihtiyaçları karşılanacak. Aynı zamanda örnek tarımsal üretim yapılacak. Bu üretim, oraya yatırıma davet edeceğimiz özel sektöre de örnek olacak. Pilot arazinin küçük bir kısmında örnek üretim yaparken, diğer kısmını özel sektöre açacağız." diye konuştu.

Özel sektöre, düzenleyecekleri toplantıyla yatırım çağrısında bulunacaklarını ve bu kapsamda kitapçık da hazırlatacaklarını belirten Pakdemirli, Sudan'daki ofise özel sektörü davet edip, toprakları yerinde göstereceklerini de anlattı. Pakdemirli, 2019 yılından itibaren bu arazileri Türk girişimcilerin yatırımlarına açmaya başlayacaklarını söyledi.

- İthalata önlem

Sudan'daki toprakların, pamuk, soya ve susam öncelikli olmak üzere muz ve mango üretimi için çok uygun olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, Türkiye'nin sadece pamuk ve ürünleri, soya ve susamda 4 milyar dolarlık ithalatı olduğunu bildirdi.

Pakdemirli, bu projede, iki ülke için "kazan kazan" prensibiyle hareket ettiklerini belirterek, "Onların da tarım teknolojilerine ilişkin bilgi birikimine ihtiyaçları var. Biz onlara bu birikimi ve istihdam olanağı sağlayacağız. Bize verdikleri arazilerde eğitim imkanları yaratılacak ve tarımsal uygulamalar gösterilecek." diye konuştu. Pakdemirli, Sudan'da yapılacak tarımsal üretimin, Türkiye pazarı ile başka ülkelere de ihraç edilebileceğini söyledi.

Sudan temasları kapsamında, söz konusu arazilerin özel sektöre kiralanmasına ilişkin usul ve esasları da belirlediklerini anlatan Pakdemirli, "Sudan ve Türk özel sektörü kol kola girecek. Bu kapsamda, traktör, makine, sulama, gübre, ilaç ve tohum firmaları için de fırsatlar oluşacak. Özel sektöre yapılacak kiralama süresi 35 yılla başlatılacak ve 32'şer yıllık sürelerle uzatılabilecek. İsteyen firmalar için bu süre daha kısa da tutulabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, söz konusu proje ile iklimsel nedenle Türkiye'de üretilmeyen ya da üretimi eksik kalan tarımsal ürün ihtiyacının karşılanıp gıda arzının güvence altına alınmasının amaçlandığına dikkati çekerek, "Türkiye'de tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğu tarımsal ham madde tedariki garanti altına alınacak ve işlenmiş tarımsal ürünlerde ihracat artacak. Sıfır gümrük anlaşmalarıyla ürünler gelecek. Proje, Sudan tarım sektörünün gelişmesine ve o ülkenin refahına da katkıda bulunacak. Her iki ülkede istihdam ve ticaretinde artış olacak." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:06
  1. Sudan
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. tarim arazisi

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