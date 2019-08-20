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(Özel) Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde asker uğurlama terörü kamerada

İstanbul’da asker uğurlamak için konvoy halinde Sarıyer-Çayırbaşı Tüneline giren otomobil ve motosikletlerden oluşan bir grup, tek tekerlek üzerinde giderek ve patinaj çekerek terör estirdi.

20 Ağustos 2019 Salı 10:57
(Özel) Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde asker uğurlama terörü kamerada

İstanbul’da asker uğurlamak için konvoy halinde Sarıyer-Çayırbaşı Tüneline giren otomobil ve motosikletlerden oluşan bir grup, tek tekerlek üzerinde giderek ve patinaj çekerek terör estirdi. Kendilerine tepki gösteren bir otomobil sürücüsüyle de tartışan magandalar o anları kaydedip sosyal medyada yayınladı.


İstanbul’un çeşitli noktalarında asker uğurlamak için trafiğe çıkan magandalara bir yenileri daha eklendi. Temmuz ayında konvoy halinde Sarıyer-Çayırbaşı Tüneline giren otomobil ve motosikletlerden oluşan bir grup, tek tekerlek üzerinde ilerlemeye başladı. Bir süre bu şekilde giden magandalara ardından tünelde seyreden bir otomobil sürücüsü tepki gösterdi. Otomobilini yol kenarına çeken sürücü konvoydaki şahıslar tartışmaya başladı. Tartışmaya diğerlerinin de dahil olması üzerine otomobil sürücüsü ayrılarak yoluna devam etti.



Tünel trafiğinde tek tekerlek üzerinde gittiler


Tüneli trafiğini keserek adeta altını üstüne getiren magandalar, konvoy halinde kornalara basarak sahil yolunda tur attı. Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Öte yandan görüntüleri yayınlayan motosikletlinin ise mega kentin çeşitli noktalarında tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tünelin trafiğini keserek sürücülerin canını tehlikeye atan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:57
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