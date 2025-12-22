‘Özel operasyon düzenledik’ dedi ve ekledi: Savaş uçaklarını yok ettik!

GUR'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'daki Lipetsk bölgesine bağlı Lipetsk kenti yakınlarında yer alan hava üssünde konuşlu "Su-27" ve "Su-30" tipi savaş uçaklarının, düzenlenen "özel operasyonla" vurulduğu belirtildi.

Hedef alınan iki savaş uçağının yandığı ileri sürülen açıklamada, "Kuyruk numaraları 12 ve 82 olan Su-27 ve Su-30 uçakları, dikkatli hazırlık, soğukkanlılık ve profesyonellik sayesinde yakıldı. Lipetsk yakınlarındaki havaalanında özel operasyonun planlanması iki hafta sürdü" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iki uçağın toplam maliyetinin yaklaşık 100 milyon doları aştığı da kaydedildi.

GUR, uçaklara yönelik saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

RUSYA İHALARLA SALDIRDI

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan bir başka paylaşıma göre ise Rus ordusu, gece saatlerinde 86 insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna'ya saldırı düzenledi. 58 İHA etkisiz hale getirilirken, diğer İHA'lar ülkenin 12 farklı noktasına isabet etti.

Rusya'nın ayrıca Odessa kentine hava saldırısı düzenlediği, Dnipropetrovsk bölgesinde ise altyapıları hedef aldığı kaydedildi.