  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(Özel) Onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak asker eğlencesi yaptığı anlar kamerada

Ataşehir’de asker eğlencesi yapan onlarca vatandaş, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yol ortasında hep birlikte halay çekti.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:47:02 -
(Özel) Onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak asker eğlencesi yaptığı anlar kamerada

Ataşehir’de asker eğlencesi yapan onlarca vatandaş, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yol ortasında hep birlikte halay çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Ataşehir Esatpaşa Mahallesinde asker eğlencesi düzenlemek için bir araya gelen onlarca vatandaş sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Asker eğlencesine katılanlar, araçlarını yol ortasında park edip hep birlikte halaylar çekti. Şahıslar bu sorumsuz davranışları ile hem salgına karşı alınan önlemleri hiçe saydılar hem de yolu kapatarak araçların seyrini engellemiş oldular.


Onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak hep birlikte halay çektiği asker eğlencesi vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde onlarca kişi hep birlikte halay çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı