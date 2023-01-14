Özel okullardan büyük kurnazlık! Bomba gelişmenin ayrıntılarını açıkladı

5 Fransız Lisesi ve 8 özel okula, ‘ortak fiyat’ belirledikleri iddiasıyla Rekabet Kurulu tarafından önceki gün soruşturma başlatıldığını hatırlatan Nuran Çakmakçı, "Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Okullar ceza alacak mı, itiraz hakları var mı?" deyip soruşturmanın ve yürütülecek sürecin detaylarını aktardı. Çakmakçı, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"5 Fransız Lisesi ve 8 özel okula, ‘ortak fiyat’ belirledikleri iddiasıyla Rekabet Kurulu tarafından önceki gün soruşturma başlatıldı. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Okullar ceza alacak mı, itiraz hakları var mı? İşte soruşturmanın ve yürütülecek sürecin detayları...

Rekabet Kurulu’nun önceki gün 5 Fransız Lisesi ve Ankara’daki 8 özel okulla ilgili soruşturma başlatmasının evveliyatı aslında ekim ayına dayanıyor. Gelin bu işin geçmişine biraz dönelim. Geçtiğimiz ekim ayında gelen şikâyetler üzerine başta Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) olmak üzere Fransız Liseleri ile Ankara’daki özel eğitim kurumlarının da aralarında olduğu bazı özel okulların kapısını Rekabet Kurulu’nun yerinde inceleme yapan rekabet uzmanları çaldı. Bu habersiz ve ani bir ziyaretti. Daha önce rekabet ihlali nedeniyle yapılan şikâyetleri gizli bir şekilde sürdüren ön araştırma ekibi, okullardan içeri girer girmez ellerindeki listede yer alan, önceden belirlenmiş bazı yöneticilerin telefon, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarına el koydu. Rekabet uzmanları bazı kurumlarda 3, bazılarında 10 saat kaldılar. İncelemeler sırasında özellikle WhatsApp gruplarında bazı kelimelerin geçip geçmediğini taradılar. Bütün bilgileri kendi bilgisayarlarına kopyaladılar. Aradıkları kelimelerin geçtiği yerlerin olduğu bölümleri kopyaladıktan sonra geri kalan verileri silip tutanakla ilgili kişilere imzalattılar.

İDDİA: ORTAK FİYAT BELİRLEME

Daha sonra bu bilgilerle kurula giden ekip, bu ön araştırma safhasını gizli tutarak araştırmalarını sürdürdü. Önceki gün Rekabet Kurulu kendi web sayfasında denetlediği kurumların sadece ilan ettikleri kısmına soruşturma açıldığını duyurdu. Rekabet ihlali şüphesi gördüler ki ön araştırma bu durumda soruşturmaya çevrildi demektir. Ayrıntılı bir açıklamada bulunulmadı ama öğrendiğim kadarıyla soruşturmanın nedeni “ortak fiyat belirleme” iddiası. Ama Ankara’daki okullar için ortak yemek ücreti belirleme ya da yemeğe ek ücret talebi iddiası da bu kurumları sıkıntıya düşürmüş olabilir. TÖZOK kurulduğu yıldan bugüne 3’üncü kez rekabet ihlali nedeniyle ön araştırma geçirdi, ancak bugüne kadar hatırladığım kadarıyla soruşturmaya gerek kalmadığı için bir ceza almadı. Bu kez de aynı mı olacak, arkasından bir ceza mı gelecek zaman gösterecek.

SORUŞTURMA AYLARCA SÜREBİLİR

Bundan sonraki süreç şöyle işleyecek: Okulların yazılı savunmaları alınacak. Yazılı savunma alındıktan sonra sözlü savunma istenecek. 15 gün içinde karar verilmesi bekleniyor. Ancak, ek süre istenebilecek. Bu ek süre sonucunda ek görüşler gelirse süre daha da uzayabilir. Bütün bu soruşturma sonucunda rekabet ihlali kararı kesinleşirse okulun bir yıl önceki cirosunun belli oranında idari para cezası verilir. Bugüne kadar tavandan kesilen bir ceza olmadı. Bu yüzden para cezası binde 5 de yüzde 5 de olabilir. Bu oran değişebilir. Ancak, ceza alan okul buna itiraz ederek İdare Mahkemesi’ne bu kararı götürebilir. Kısacası yargı yolu da açık."