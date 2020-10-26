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Spor Özel maçta Türkiye ile karşılaşacak Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı
Spor

Özel maçta Türkiye ile karşılaşacak Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı

Beşiktaş'tan Domagoj Vida ile Çaykur Rizespor'dan Dario Melnjak da aday kadroya çağrıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:06:12 -
Özel maçta Türkiye ile karşılaşacak Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı

SARAYBOSNA (AA) - Özel maçta Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde ise İsveç ve Portekiz ile karşılaşacak Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı.

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 11 Kasım'da Türkiye, 14 Kasım'da İsveç ve 17 Kasım'da ise Portekiz ile oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi.

Beşiktaş'tan Domagoj Vida ve Çaykur Rizespor'dan Dario Melnjak'ın da yer aldığı aday kadro şöyle:

Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town), Ivo Grbic (Atletico Madrid)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barisic (Rangers), Duje Caleta-Car (Marsilya), Dario Melnjak (Çaykur Rizespor), Filip Uremovic (Rubin Kazan), Domagoj Bradaric (Lille)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Milan Badelj (Genoa), Marko Rog (Cagliari), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (CSKA Moskova)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Josip Brekalo (Wolfsburg), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna).

Dalic ayrıca, yedek olarak da Ante Rebic (Milan), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Lovre Kalinic (Aston Villa), Mile Skoric (Osijek), Josip Juranovic (Legia Varşova), Toma Basic (Bordeaux), Antonio Mirko Colak (PAOK) ve Marin Pongracic'i (Wolfsburg) aday kadroya çağırdı.

9 Kasım'da İstanbul'da toplanacak Hırvatistan kafilesi, 11 Kasım'daki Türkiye maçından sonra İsveç'e gidecek. 14 Kasım'da İsveç'e konuk olacak Hırvatistan, 17 Kasım'da ise sahasında Portekiz'i ağırlayacak.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta yer alan Hırvatistan, 10'ar puanlı Portekiz ve Fransa'nın ardından 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Gruptaki son takım İsveç'in ise henüz puanı bulunmuyor.

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