Özel maçta Macaristan'a yenildik

EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) hazırlıkları kapsamında Türkiye, Macaristan’a konuk oldu.

Puskas Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 1-0 kazandı. Macaristan'ın golünü 48. dakikada penaltıdan Szoboszlai attı.

A Mili Futbol Takımı, bir sonraki hazırlık maçında 26 Mart salı günü Avusturya ile karşılaşacak.

Montella'dan 9 değişiklik

Hazırlık maçında Macaristan ile deplasmanda karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Galler ile oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Eleme grubu son karşılaşmasına göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ay-yıldızlı ekipte, Galler maçında ilk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine bu mücadelede; Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Enes Ünal ilk 11'de yer aldı.

Galler maçında ilk 11'de yer alan Samet Akaydın ve İsmail Yüksek ise Macaristan maçında da aynı şansı buldu.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Arda Güler, Mert Müldür, Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Cenk Özkacar, Can Uzun ve Oğuz Aydın yer aldı.

Can Uzun ilk kez forma giydi

Ay-yıldızlı ekipte, aday kadroya ilk kez davet edilen Can Uzun ve Oğuz Aydın maç kadrosunda da yer aldı. A Milli Takım'da 77. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna dahil olan Can Uzun ilk kez milli takım forması giydi.

Enes Ünal 1 yıl sonra milli formayla sahada

A Milli Takımın hücum oyuncularından Enes Ünal yaklaşık 1 yıl sonra ay-yıldızlı formayla sahaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekiple son maçını 28 Mart 2023'te Hırvatistan'a karşı oynayan Enes, İspanya'nın Getafe takımında forma giyerken yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Milli futbolcu, kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta devam ediyor.

Hakan Çalhanoğlu, Hamit Altıntop'u geride bıraktı

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular sıralamasında 8. sıraya yükseldi.

Macaristan maçıyla 83. kez A Milli Takım formasını giyen Hakan, 82 kez görev alan Hamit Altıntop'u geride bıraktı. Bu alanda zirvede 120 maçla Rüştü Reçber bulunuyor.

Ersen Martin unutulmadı

A Milli Takım, vefat eden eski milli oyuncu Ersen Martin'i unutmadı.

Ay-yıldızlı futbolcular, Ersen Martin'in anısına Macaristan maçına kollarına taktıkları siyah bantla çıktı.

Taraftar yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı'nı, Macaristan deplasmanında Türk taraftarlar yalnız bırakmadı.

Puskas Arena'nın tribünlerinde az sayıda taraftar da Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi.

MACARİSTAN 1-0 TÜRKİYE

STAT: Puskas Arena

HAKEMLER: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler

MACARİSTAN: Gulacsi - Balogh (Dk. 67 Dardai), Lang, Attila Szalai, Nego (Dk. 46 Bolla), Adam Nagy (Dk. 61 Styles), Schafer, Kerkez (Dk. 61 Zsolt Nagy), Sallai (Dk. 80 Kleinheisler), Szoboszlai, Varga (Dk. 80 Adam)

TÜRKİYE: Mert Günok - Zeki Çelik (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Samet Akaydin, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (Dk. 61 Arda Güler), Yunus Akgün (Dk. 76 Barış Alper Yılmaz), Kenan Yıldız (Dk. 77 Can Uzun), Enes Ünal (Dk. 61 Yusuf Yazıcı)

GOL: Dk. 48 Szoboszlai (P) (Macaristan) -

SARI KARTLAR: Zsolt Nagy (Macaristan) - Samet Akaydin (Türkiye)