Özel lise kayıtları ne zaman başlayacak? 2022 Özel okul kayıtları ne zaman?
LGG sınavı için geri sayım sürüyor. iyi bir liseye girmek için LGS sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencileri LGS sınav tarihi başta olmak üzere, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanında özel okulda okumak isteyenler de özel okul ön kayıtları ne zaman başlayacak? Özel okul kesin kayıt tarihleri ne zaman? Okulların boş kontenjanları serbest kayıt dönemi ne zaman? soruları da bir hayli merak ediliyor.
Liselere Geçiş Sınavı yani LGS Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran'da yapılacak. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile alacak özel liselerin kayıt takvimi belli oldu. Sabah’a konuşan Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Cem Gülan, çocuklarını bu liselere kaydettirmek isteyen velilerin bu yıl çok dikkatli olmaları ve LGS puanı kritik olanların kayıt takvimini iyi takip etmeleri gerektiğini söyledi.
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 30 Haziran'da açıklanacak.
Özel okullarda ön kayıtlar ne zaman başlayacak?
Öğrencilerini bu sınav sonuçlarına göre alacak özel liseler de aynı gün taban puanlarını açıklayacaklar. Birinci önkayıt dönemi 30 Haziran, 1-2 ve 3 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Önkayıtlar 3 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te son bulacak. Aynı gün asil ve yedek kayıt listeleri açıklanacak.
Özel okul kesin kayıtları ne zaman?
Lise birinci kesin kayıt dönemi 4 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Saat 12.00'ye kadar asil listede olanlar kayıt yaptırabilecek. Yedek listeler de aynı gün saat 13.30'da açıklanacak. Bu nedenle velilerin okulda olması gerektiğini söyleyen Gülan "Yedek listedekilerin isimleri sıralamaya göre okunacak ve okulda değilseniz bir sonraki sıraya geçileceği için de hakkınızı kaybedebilirsiniz" dedi.
Okulların boş kontenjanlarına kayıtlar ne zaman yapılacak?
Kayıt işlemi ise saat 21.00'de son bulacak. Eğer boş kontenjan varsa ve okul isterse serbest kayıt dönemi için yeni puan belirlenecek. Okulların boş kontenjanları kalırsa serbest kayıt dönemi başlayacak. 5, 6, 7 ve 8 Temmuz ise serbest kayıt dönemi olacak.