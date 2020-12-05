  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Özel kreşler anaokulları açık mı? | Özel kreşler kapanacak mı?
Eğitim

Özel kreşler anaokulları açık mı? | Özel kreşler kapanacak mı?

Özel anaokulları kapanacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 1 Aralık itibariyle önemli tedbir kararları alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Kasım’da yapılan kabine toplantısının ardından ana sınıflarında eğitimin yüz yüze yapılmayacağını açıkladı. Hal böyle olunca çalışan anne babalar, özel kreşlerde durum nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, özel kreşler açık mı? | Anaokulları kapandı mı? | Özel kreşler kapanacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:26:00 -
Özel kreşler anaokulları açık mı? | Özel kreşler kapanacak mı?

Özel kreşler anaokulları açık mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra yüz yüze eğitime ara verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada anasınıflarında yüz yüze eğitimin yapılmayacağını belirtti. Vatandaşlar ise özel kreş ve anaokullarında eğitimin devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, özel kreşler açık mı?

Özel kreşler anaokulları açık mı? | Özel kreşler kapanacak mı?

Pek çok özel kreş ve anaokulu açıklamanın ardından eğitim vermeye devam etti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında valiliklere özel okulların da yüz yüze eğitime ara vermesi gerektiğine ilişkin yazı gönderdi.  Bu yazının ardından özel kreşler ve anaokulları da uzaktan eğitime geçecek.

Valilikler karara uyulup uyulmadığını yapacağı incelemelerle tespit edecek.

E devlet üzerinden seyahat izin belgesi nasıl alınır?
E devlet üzerinden seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Gündem

E devlet üzerinden seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk işçiler tesadüfen fark etti! Korona geçirenlerle geçirmeyenler arasındaki fark ortaya çıktı
Sağlık

Türk işçiler tesadüfen fark etti! Korona geçirenlerle geçirmeyenler arasındaki fark ortaya çıktı

Denizli'de tekstil ürünleri üretimi ve ihracatı yapan bir firmada renk kontrolü yaparken fark edilen detay görenleri şaşırttı. Sosyal medyad..
Karamollaoğlu
Siyaset

Karamollaoğlu "Ülkeyi yönetmek için değil" deyip CHP ile neden ittifak yaptıklarını açıkladı

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, CHP ile ittifak yapmalarının nedeninin ülkeyi yönetmek değil, sistemi değiştirmek olduğunu söyled..
Kritik anlaşma! Türkiye ve Katar'ı yakından ilgilendiriyor
Dünya

Kritik anlaşma! Türkiye ve Katar'ı yakından ilgilendiriyor

Türkiye için Doğu Akdeniz'de büyük kritik sahip Libya yeni bir anlaşmaya daha vardı. Türkiye ve Katar'ın toprak bütünlüğünü her seferinde de..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay