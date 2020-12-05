Özel kreşler anaokulları açık mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra yüz yüze eğitime ara verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada anasınıflarında yüz yüze eğitimin yapılmayacağını belirtti. Vatandaşlar ise özel kreş ve anaokullarında eğitimin devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, özel kreşler açık mı?

Özel kreşler anaokulları açık mı? | Özel kreşler kapanacak mı?

Pek çok özel kreş ve anaokulu açıklamanın ardından eğitim vermeye devam etti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında valiliklere özel okulların da yüz yüze eğitime ara vermesi gerektiğine ilişkin yazı gönderdi. Bu yazının ardından özel kreşler ve anaokulları da uzaktan eğitime geçecek.

Valilikler karara uyulup uyulmadığını yapacağı incelemelerle tespit edecek.