0553 313 94 23

(Özel) Kilo vermek için yılda 13,6 milyar dolar harcıyoruz

Obezite uzmanları, yeni istatistiklere göre şeker hastalığında OECD ülkeleri arasında dünya ikincisi, obezitede ise Avrupa birincisi olduğumuzu açıkladı.

09 Haziran 2019 Pazar 10:36
(Özel) Kilo vermek için yılda 13,6 milyar dolar harcıyoruz

Obezite uzmanları, yeni istatistiklere göre şeker hastalığında OECD ülkeleri arasında dünya ikincisi, obezitede ise Avrupa birincisi olduğumuzu açıkladı. Yine uzmanlara göre sadece obezite tedavisi için yılda 13.6 milyar dolar para harcıyoruz.


Aritmi Sağlık Grubu, şeker hastalığı ve obezite ile metabolik cerrahi hakkında ameliyatlı bilgilendirme toplantısı tertip etti. Ameliyata İzmir, Çanakkale, Kocaeli, Bursa’dan hekimler katıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersun Topal, hekimlere “tip 2 şeker hastalığında metabolik cerrahi” konusunda bilgi verdi.


Tip 2 şeker hastalığı ve obezitenin ülkemizin en ciddi sağlık sorunu olduğunu ifade eden Topal, "Şeker hastalığında OECD ülkeleri arasında dünya ikincisi, obezitede ise yeni istatistiklere göre Avrupa birincisiyiz. Yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre tip 2 şeker hastalığı ve obeziteye bağlı gelişen hastalıklar nedeniyle yılda 13.6 milyar dolar para harcıyoruz. Ülkemizde sağlık harcamalarının yüzde 23’ü şeker hastalığının tedavisi için harcanıyor" dedi.


Metabolik cerrahi eğitim için yapılan ameliyatta tip 2 şeker ve obezite hastası 3 kişiye, hastalıklardan kurtarabilmek için metabolik cerrahi yöntemlerini uyguladıklarını ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersun Topal, canlı ameliyat sırasında bilgileri 4 farklı şehirden meslektaşlarıyla paylaştıklarını belirtti. 6 yılda 600 hastaya obezite ve metabolik cerrahi yöntemlerini başarı ile uyguladıklarını belirten Topal, "Tecrübe ve birikimlerimizi bu toplantıda meslektaşlarımızla paylaştık. Bize bu fırsatı veren, obezite ve metabolik cerrahi ameliyatlar için alt yapısı son derece mükemmel olan Aritmi Osmangazi Hastanesine teşekkür ederiz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 10:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilek güreşinde madalyalara abone oldu
    1. Bilek güreşinde madalyalara abone oldu
    2. Yeni iş fırsatları için..
    3. Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları..
    4. Ege Bölgesinin ihracatının ithalatını..
    5. Afrika sıcaklarında günü suda..
    6. İstanbul havalimanlarından 40 milyon..
    7. "2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi..
    8. GÜNCELLEME 3 - Kırklareli'nde zehirlenme
    9. Şanlıurfa’da iş yeri yangını
    10. Bakan Varank'tan G20'de "Boeing" çıkışı
    11. Tıbbi ilaçlar yerine neden fitoterapi?..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'yle..
    13. Sandıklı’da tatilcilere son gün..
    14. GRAFİKLİ - Türkiye "Güneş" açtı
    15. Yuva yapan kumruya şemsiyeli yardım
    16. Piyasalar, yaza oynak zeminde girerken..
    17. Haftanın tarihine bakış
    18. TBMM'de bu hafta
    19. Helikopterden düşen askerin şehit olması
    20. Türkler galibiyeti Champs-Elysees’de..
    21. Abdullah Kahraman kimdir? DİB Yüksek..
    22. Dönüş yoğunluğu! Bakan Soylu havadan..
    23. Oğlu için kilo verdi
    24. Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu
    25. Türkiye'nin galibiyeti, Fransa..
    26. Zonguldak cazibe merkezi haline gelecek
    27. Çobanların yayla yolculukları başladı
    28. (Özel haber) İmkansızlıklar içinde..
    29. Varank: Veriler korunmalı
    30. Gito Yaylası sakinleri turistlerden..
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"