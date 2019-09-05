0553 313 94 23

(Özel) Kapısı olmayan minibüsün kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Şile yolunda arka kapısı bulunmayan minibüsün kasasında yolculuk eden şahıs görenleri şaşkına çevirdi.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:09
(Özel) Kapısı olmayan minibüsün kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Şile yolunda arka kapısı bulunmayan minibüsün kasasında yolculuk eden şahıs görenleri şaşkına çevirdi. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.


Şile yolunda seyir halinde olan minibüsün sürücüsü arka kapılardan tekinin olmamasına aldırmadan direksiyon başına geçti. Minibüsün kasasında oturan bir kişi ise kapının hemen yanında durarak yolculuk etti. Yola düşmesi işten bile olmayan şahsın tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi. Minibüs sürücüsü bu hareketiyle olası bir faciaya davetiye çıkardı.


Kapısı olmayan minibüsün kasasındaki tehlikeli yolculuk yoldaki başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, arka kapısı olmayan minibüs yolda ilerliyor. Kasada kapının hemen yanında oturan şahıs ise tehlikeli şekilde yolculuk ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Hava Yolları’ndan Orta Avrupa yolcuları için kampanya
    1. Türk Hava Yolları’ndan Orta Avrupa..
    2. Çanakkale’de ahşap ev alev alev yandı
    3. Kamyondan düşen varillerde kimyasal..
    4. Ordu'da kuyumcu dükkanında ekmek de..
    5. Şap hastalığına karşı tedbir için yıl..
    6. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    7. Kemer’de kayıp adam 29’uncu günde ölü..
    8. Brent petrolün varili 60,90 dolar
    9. Evini kaçak muayenehaneye, babasının..
    10. Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi
    11. Beylikdüzü’nde ‘Umut ve Kadın’ konusu..
    12. Malezya, Mursi'nin oğlu için taziyede..
    13. Adalet Bakanlığı alım | Adli Tıp..
    14. Malezya'dan Mursi'nin oğlunun vefatına..
    15. ‘Alo 183’ iftira hattına döndü
    16. Eylül ayı sebze ve meyveleri nelerdir?..
    17. Nadal, ABD Açık'ta yarı finalde
    18. AA'nın Ahmedinejad röportajı İran..
    19. Bursa’da acı ölüm...
    20. Döviz kurları
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Çekya Başbakanı, Külliye'de gördüklerine hayran kaldı!
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi
    Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi