Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan özel uçak Ankara'da düştü

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'le birlikte 5 kişinin bulunduğu özel uçak Ankara'da düştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın içinde bulunduğu Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalan uçak düştü. Gelen son bilgilere göre, uçağın enkazına ulaşıldı.

Yerlikaya: "Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir"

 

Bakan Yerlikaya: "Saat 20.10’da Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52'de irtibat kesilmiştir"

 

Bakan Yerlikaya: "Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır" 

 

Ayrıntılar geliyor

