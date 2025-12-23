Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan özel uçak Ankara'da düştü
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'le birlikte 5 kişinin bulunduğu özel uçak Ankara'da düştü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın içinde bulunduğu Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalan uçak düştü. Gelen son bilgilere göre, uçağın enkazına ulaşıldı.
Yerlikaya: "Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir"
Bakan Yerlikaya: "Saat 20.10’da Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52'de irtibat kesilmiştir"
Bakan Yerlikaya: "Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır"
Ayrıntılar geliyor