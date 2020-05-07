(Özel) İnfaz koruma memurlarından izolasyon sürecinde örnek davranış

Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan infaz koruma memurları, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında izolasyon sürecini geçirdikleri okulun bahçe düzenlemesini yaparak, örnek bir davranışa imza attı.

Bilim Kurulunun tavsiye kararları üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından infaz koruma memurları, yurt genelinde olduğu gibi Manisa’da da vardiya sistemiyle görev yapıyor. İnfaz koruma memurları, cezaevinde göreve başlamadan 15 gün önce korona virüse karşı izolasyon uygulaması kapsamında kuruma bağlı merkezlerde ve yurtlarda konaklıyor.

Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan infaz koruma memurları da Manisa’nın Yunusemre ilçesi Merkezefendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait yurtlarda izolasyon sürecini geçiriyor. Cezaevlerinde fedakarca görev yapan memurlar, izolasyon sürecinde de aynı fedakarlığı göstererek örnek bir davranışa imza attı. Konakladıkları okulun bahçe düzenlemesine el atan infaz koruma memurları, gönüllü olarak bahçedeki büyüyen otları biçti. Okullar açıldığı dönemde öğrencilerin temiz bir ortamda ders işlemesi için kolları sıvayan izolasyon sürecindeki 40 memur, okulun güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan’da iftarı beklerken faydalı bir şekilde zamanı geçirmek amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını belirten İnfaz Koruma Baş Memuru Tuncay Diler, “15 gün uzun bir süreç. Ramazan mübarek günlerde vakit geçirmek amacıyla, faydalı olmak amacıyla böyle bir şey düşündük. Okul müdürümüzle, kurum müdürümüzle görüştük. Onlar da bizlere gerekli teçhizatı sağladı. Yarın bir gün burada herhangi birinin çocuğu, torunu okula geldiğinde daha temiz daha düzgün bir ortam gördükleri zaman bizler de daha mutlu olacağız. Hem de vaktimizi değerlendiriyoruz. Şu anda 40 kişiyiz burada. 40 kişi de ceza infaz kurumunda. 40 kişi de evde” dedi.

“Çocuklarımıza temiz bir okul bırakmanın gayretindeyiz”

Çocuklar için temiz bir okul bırakma gayretiyle çalıştıklarını belirten gönüllü memurlardan teknisyen Arif Özkuru, “Korona virüs nedeniyle bu okulda izolasyon sürecindeyiz. Okulların kapalı olması nedeniyle bakımsız bir hali vardı. Çocuklarımızın, torunlarımızın okullarını daha temiz tutmak amacıyla bu çalışmayı başlattık. Çok da güzel olduğuna inanıyoruz. Yemekhanesine kadar bütün yurdu temizledik. Birkaç gündür de bahçe mıntıkasını temizlemeye başladık. Çocuklarımıza temiz bir okul bırakmak amacıyla gayret sarf ettik. Arkadaşlarımızla tamamiyle gönüllülük esasına dayalı olarak oruçlu sürecimizde hem vaktimizi de değerlendiriyoruz” diye konuştu.