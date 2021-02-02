Özel iletişim vergisi ne kadar oldu?
Konuşma, mesajlaşma, internet gibi iletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları belirlendi. Peki, Özel iletişim vergisi ne kadar oldu?
Özel İletişim Vergisi ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla, elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde (konuşma, mesajlaşma, internet gibi) uygulanan ÖİV oranı yüzde 10 oldu.
Özel iletişim vergisi nedir?
Her ay operatörünüzden aldığınız servis ve hizmetlerin bedeli üzerinden hesaplanarak devlete iletilen özel iletişim vergi ücretidir. Kullanım bedelleriniz üzerinden aylık olarak hesaplanır.