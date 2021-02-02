  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Özel iletişim vergisi ne kadar oldu?
Ekonomi

Özel iletişim vergisi ne kadar oldu?

Konuşma, mesajlaşma, internet gibi iletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları belirlendi. Peki, Özel iletişim vergisi ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 23:20:00 -
Özel iletişim vergisi ne kadar oldu?

Özel İletişim Vergisi ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde (konuşma, mesajlaşma, internet gibi) uygulanan ÖİV oranı yüzde 10 oldu.

Özel iletişim vergisi nedir?

Her ay operatörünüzden aldığınız servis ve hizmetlerin bedeli üzerinden hesaplanarak devlete iletilen özel iletişim vergi ücretidir. Kullanım bedelleriniz üzerinden aylık olarak hesaplanır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar alacaklar dikkat!! Uzman isim doların geleceği seviyeyi açıkladı
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat!! Uzman isim doların geleceği seviyeyi açıkladı

Dolar kurundaki dalgalanmalar sürerken finans analisti Cüneyt Paksoy, dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı
Ekonomi

Anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı

Savunma sanayii firması ASELSAN tarafından anten üretiminde yerlilik oranı yüzde 95’e çıkarıldı. Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri (HBT) Sek..
TOKİ yeni projeler aylık taksit fiyatları ne kadar? 2021 TOKİ yeni konut projeleri
Konut Projeleri

TOKİ yeni projeler aylık taksit fiyatları ne kadar? 2021 TOKİ yeni konut projeleri

Kiradan ucuz taksit ödeyerek ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ fırsat sunuyor. TOKİ yeni konut projeleri ev sahibi olmak isteyenler tarafında..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay