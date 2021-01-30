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Ekonomi Özel İletişim Vergisi ne kadar?
Ekonomi

Özel İletişim Vergisi ne kadar?

Özel İletişim Vergisi ne katar oldu 2021 | Konuşma, mesajlaşma, internet gibi hizmetlere uygulanan Özel İletişim Vergisi'nin ne kadar olduğu merak ediliyor. Özel İletişim Vergisi ne kadar 2021 | Özel İletişim vergisi ücreti güncel

Yeniakit Publisher
2021-01-30 14:08:00 -
Özel İletişim Vergisi ne kadar?

2021 yılıyla birlikte pek çok kalemde artış gözlendi. Pek çok kişi özel iletişim vergisinin ne kadar olduğunu araştırıyor. 2021 Özel İletişim Vergisi ne kadar?

Özel İletişim Vergisi ne kadar?

İletişim hizmetleri için alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 10 olarak belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde (konuşma, mesajlaşma, internet gibi) yüzde 7,5 olarak uygulanan ÖİV oranı yüzde 10 oldu.

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