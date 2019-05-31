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Özel hastaneler yönetmeliği değişti

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık vakıf üniversite hastaneleri de diğertüm hastaneler gibi Sağlık Bakanlığı'nın bölge planlamasına dahil olacak.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:18
Özel hastaneler yönetmeliği değişti

"Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, değişiklik kapsamında vakıf üniversite hastaneleri de diğer tüm hastaneler gibi bundan sonra Sağlık Bakanlığı'nın bölge planlamasına dahil olacak.

Yükseköğretim Kurulunun belirlediği eğitim altyapısı ve asgari standartları sağlayan özel hastaneler, vakıf üniversiteleriyle iş birliği protokolü imzalayabilecek. Ancak iş birliği, özel hastaneye ayrı bir imtiyaz sağlamayacak. Hastane sahip olduğu hizmet kapsamı ve kalitesine göre değerlendirilecek. Bu sayede verilen tıp eğitiminin yüksek standartlarda gerçekleşmesi ve akademik personelin verimli kullanımı sağlanmış olacak.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle özel hastanelerin aynı ilde başka bir özel hastane ile birleşmesine de imkan sağlandı. Özel hastaneler aynı bölgede olmak şartıyla Bakanlık iznine tabi olmadan ihtiyaç duydukları kadrolarda birbirleri arasında da aktarım yapabilecek. Farklı illerdeki birleşme talepleri ise Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabi olacak.

Yönetmelikle özel hastanelerin yoğun bakım yatak sayılarına da üst sınır getirildi. Buna göre, yoğun bakım yatak sayısı, toplam yatak sayısının yüzde 30'unu geçemeyecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan izin almış, inşaatına başlamış ancak herhangi bir nedenle inşaatını tamamlayamamış hastanelere bu yatırımın atıl kalmasının ülke ekonomisi açısından kaybı değerlendirilerek, bir defaya mahsus inşaatlarını tamamlama süresi verilecek. Benzer şekilde, daha önce faal olan ancak değişik nedenlerle sağlık hizmetini sunamadığı için faaliyet belgesi askıya alınan hastanelere, ilgili yatırımların yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla bir defaya mahsus ruhsat devir hakkı sağlanacak.

Bakanlık Genelgesi

Bu arada, "Sağlık Kurumlarının Basamaklandırılmasına İlişkin Genelge" de bugün yayımlandı.

Alınan bilgiye göre, genelgeyle bu kuruluşların hangi seviyede hizmet sunabileceklerinin sınırının daha net belirlenmesi, özellikle üçüncü basamak hastanelerde hizmet kalitesinin daha üst seviyelere çekilmesi hedefleniyor.

Yüksek teknolojiye sahip özellikli sağlık hizmetlerinin de sunulması, bütün hizmetlerin tek çatı altında verilmesi, başka bir hastaneye sevk ihtiyacının olmaması bu merkezlerin en önemli özelliklerini teşkil ederken, bu şartları karşılayan sağlık kuruluşları "İleri Düzey Hastane" olarak tespit edilebilecek.

Sağlık turizmi açısından Türkiye'nin dünya çapında marka değer oluşturması adına ileri düzey hastanelerin yüksek kalite ve sayısal yeterlilikleri karşılaması da şart koşuldu.

Belirlenen şartlara uyum sağlayarak hizmet standartlarını karşılayabilen hastaneler, ancak yetkili kurumlarca akredite edilerek üçüncü basamak vasfını kazanabilecek. Bu kriterler Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri ve özel sektöre ait tüm hastanelere eşit şekilde uygulanacak ve şartları karşılayan her hastane üçüncü basamak niteliğini hak edebilecek.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:18
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