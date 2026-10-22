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Gündem Provokatör Arapkirli’ye kötü haber: Hakkında dava açıldı
Gündem

Provokatör Arapkirli’ye kötü haber: Hakkında dava açıldı

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Provokatör Arapkirli’ye kötü haber: Hakkında dava açıldı

Fon soruşturmasını fırsat bilerek saygın kurumlara yönelik karalama kampanyası başlatan, muteber siyasilere itibar suikastı çeken marjinal sol örgütlerin paçavrası Birgün ve medya tetikçisi Zafer Arapkirli’ye 600 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

AK Parti tarafından yargı makamlarına sunulan dava dilekçesinde Arapkirli’nin 1, 2 ve 9 Ekim 2026 tarihlerinde yayımlanan programlarında fon soruşturmasıyla ilgili provokatif yorumlarına yer verildi. Programlarda partinin kurumsal itibarının hedef alındığı ayrıca kişilik haklarının ihlal edildiği aktarıldı.

Arapkirli’nin sözlerinin basın ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı kaydedildi. Arapkirli’nin sistematik bir itibar suikastı uyguladığı vurgulandı.

GÖZLER SAVCILIKTA

Gittiği her ortamda kışkırtıcı açıklamalar yapan Zafer Arapkirli hakkında ceza davası açılıp açılmayacağı ise merak konusu oldu. Gözler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na çevrildi.

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