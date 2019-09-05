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(Özel) Hasta köpeği tedavi etmek için 450 kilometre yol gittiler

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bir hasta köpeğin bulunduğunun ihbarı üzerine 450 kilometre yol giderek ilçeye gelen Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) üyeleri, köpeği tedavi için İstanbul’a götürdü.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:18
(Özel) Hasta köpeği tedavi etmek için 450 kilometre yol gittiler

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bir hasta köpeğin bulunduğunun ihbarı üzerine 450 kilometre yol giderek ilçeye gelen Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) üyeleri, köpeği tedavi için İstanbul’a götürdü.


SOHAYKO Derneği’ne yapılan bir ihbarla Ezine Oto Sanayi Bölgesinde bir köpeğin hasta olduğu, durumunun kritik olduğu bildirildi. SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, ihbarın Çanakkale’de bulunan hayvan severler tarafından sosyal medya aracılığı ile kendilerine geldiğini belirtti. Yılmaz, ihbar üzerine hemen İstanbul’dan Çanakkale’ye doğru yola çıktıklarını söyledi.


Çanakkale de ilk olarak bir klinikte serumları bağlanan köpeği, daha donanımlı bir kliniğe almak için İstanbul’a getirdiklerini belirten Yılmaz, "Yapılan tetkiklerde köpeğin anemisi vekan değerlerinin çok kötü olduğu belirlendi. Başka bir köpekten kan nakli yapıldı. Hasta köpek olması gereken kilodan çok daha düşük bir kilodaydı. Yapılan testlere göre tedavi sürecinin belirlendi. Uzun süren bir tedavi için adım atıldı" dedi.


Bu tür ihbarları değerlendirdiklerini kaydeden Yılmaz, "Sokaklarda kötü şartlarda yaşamaya çalışan kedi, kopek veya diğer hayvanları gördüklerinde vatandaşlar bizden yardım isteyebilirler. İstedikleri saatte bizi arayabilirler. Bu dostumuzun da sahipli olduğu bilgisine ulaştık. Sanayide bir tamirhanenin köpeği olduğu söyleniyor. Eğer öyleyse bu köpek istismar edilmiş, sağlığı istismar edilmiş. Biz bunu araştırıyoruz gerçekse o firma ve sahibi hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:18
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