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(Özel) Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Pendik’de trafikte hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklava dükkanları kapanmaya başladı.

13 Eylül 2019 Cuma 10:22
(Özel) Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Pendik’de trafikte hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklava dükkanları kapanmaya başladı. İki kardeşin sahibi olduğu baklava şirketinin Kaynarca’daki şubesi kapatılırken vatandaşlar, "Müşteri olmayışından dolayı kapandı" dedi.


Pendik’te geçtiğimiz günlerde trafikte hamile kardeşlere dehşeti yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu baklava dükkanları olaydan sonra iş yapmamaya başlamıştı. İki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin Pendik Kaynarca’taki şubesi iddiaya göre müşteri gelmediği için kepenk kapattı.


Vatandaşlar ise "Müşteri olmayışından dolayı kapandı. O olaydan sonra müşterilerin çekilmesi sıkıntı oluşturdu. Olan çalışanlara oldu. 3-5 kişi çalışanı vardı. Durum böyle" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:22
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